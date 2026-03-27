ირანთან დაკავშირებული ჰაკერები აცხადებენ, რომ შეძლეს FBI-ის დირექტორის პირად ელექტრონულ ფოსტაში შეღწევა

Reuters-ის სააგენტოს ცნობით, ირანთან დაკავშირებულმა ჰაკერებმა საჯაროდ განაცხადეს FBI-ის დირექტორის, კაშ პატელის პირადი ელექტრონული ფოსტის “გატეხვის შესახებ” და ინტერნეტში გამოაქვეყნეს დირექტორის ფოტოები და მისი სავარაუდო რეზიუმე.
ჰაკერთა ჯგუფმა Handala Hack Team-მა თავის ვებსაიტზე განაცხადა, რომ პატელი „ახლა თავის სახელს წარმატებით გატეხილ მსხვერპლთა სიაში იპოვის“.
Reuters-მა Hanadala-ს მიერ გამოქვეყნებული ელექტრონული ფოსტის დაუყოვნებლივ დადასტურება ვერ შეძლო, თუმცა ნიმუში იმ მასალისა, რომელიც ჰაკერებმა ატვირთეს და რომელიც Reuters-მა განიხილა, როგორც ჩანს, 2010-დან 2019 წლამდე პირადი და სამსახურებრივი მიმოწერის ნაზავს აჩვენებს.
იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა Reuters-ს დაუდასტურა, რომ პატელის ელექტრონული ფოსტა გატეხილი იყო, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია.
FBI-ს კომენტარი არ გაუკეთებია. შეტყობინებებს დაუყოვნებლივ არც ჰაკერებმა უპასუხეს.
