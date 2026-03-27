BBC Studios-მა სანქცირებულ იმედს "ცეკვავენ ვარსკვლავების" ფორმატის ლიცენზია შეუწყვიტა - Formula

იმედის ხელმძღვანელს რადიო თავისუფლებამ უპასუხოდ დატოვებული სატელეფონო ზარის შემდეგ ჰკითხა, ადასტურებენ თუ არა ლიცენზიის შეწყვეტას და თუ კი, რა კონტენტით ჩანაცვლდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი შოუ - ილია იმედაიშვილისგან პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.
პროსახელისუფლებო ქართულ სატელევიზიო არხებს, იმედსა და პოსტტივის დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები უკრაინაში რუსეთის მიერ ომის დაწყებიდან ზუსტად 4 წლის თავზე, 24 თებერვალს დაუწესა „განზრახ შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავრცელების გამო რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შესახებ“;
სანქცირების შემდეგ საქართველოს საგარეო უწყებაში დაიბარეს ბრიტანეთის ელჩი; მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, ცინიკურია, რომ „დიდი ბრიტანეთი რუსეთზე გამარჯვების გზად ხედავს ორი ქართული ტელეარხის დასანქცირებას“.
ფორუმი