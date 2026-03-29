კრამატორსკზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა

29 მარტს, კვირას უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში, რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად სამი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი დაიღუპა, ნათქვამია უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებაში.
გარდაცვლილი ბავშვი 13 წლის იყო. დაშავდა კიდევ 19-დან 84 წლამდე ასაკის ექვსი მშვიდობიანი მოქალაქე, უწყების ცნობით, იარაღის ტიპი და თავდასხმის შედეგები დგინდება.
კვირას, უფრო ადრე, რუსეთის ძალებმა დაარტყეს მეზობელი ქალაქის, სლავიანსკის ცენტრში მდებარე სასტუმროს. გაჩნდა ხანძარი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაშავდა ერთი ადამიანი.
ნიკოლაევის ოლქის საავადმყოფოში გარდაიცვალა 13 წლის გოგონა, რომელიც წინა დღეს რუსული დარტყმის შედეგად დაიჭრა. სულ, დაშავდა 10 ადამიანი.
ასევე კვირას იტყობინებიან, რომ დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ზაპოროჟიეს ოლქის ერთი მცხოვრები, რამდენიმე დაიჭრა.
კრამატორსკი ფრონტის ხაზთან ახლოს მდებარეობს და რუსული ძალები რეგულარულად ბომბავენ ქალაქს. ქალაქში ათასობით მცხოვრები რჩება.
