CNN-ის ცნობით, აშშ-მა ირანთან ომის დროს მინიმუმ შვიდი პილოტირებული თვითმფრინავი დაკარგა

CNN-ის ცნობით, შეერთებულმა შტატებმა ირანთან ომის დროს სულ მცირე შვიდი პილოტირებული თვითმფრინავი დაკარგა.
უახლეს დანაკარგებს შორისაა F-15E Strike Eagle, რომელიც ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ 3 აპრილს ჩამოაგდო, და A-10 Thunderbolt II, რომელიც ჩამოგდებული F-15-დან ეკიპაჟის წევრის გადარჩენის ოპერაციის დროს დაზიანდა და ცეცხლი გაუჩნდა.
CNN-ის ცნობით, 2 მარტს ქუვეითის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ „მეგობრული ცეცხლის“ შედეგად ჩამოაგდო აშშ-ის სამი F-15 გამანადგურებელი. 12 მარტს ერაყში ჩამოვარდა KC-135 ტანკერი, რის შედეგადაც ეკიპაჟის ექვსი წევრი დაიღუპა. 27 მარტს საუდის არაბეთში აშშ-ის საჰაერო ბაზაზე ირანის თავდასხმის შედეგად განადგურდა ადრეული შეტყობინების თვითმფრინავი E-3 Sentry.
გარდა ამისა, CNN-ის წყაროების ცნობით, მარტში F-35 გამანადგურებელმა ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ის საჰაერო ბაზაზე საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც, სავარაუდოდ, ირანის ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს მას.
კვირას, უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აშშ-ის სამხედროებმა ჩამოგდებული F-15 გამანადგურებლის ეკიპაჟის მეორე წევრი გადაარჩინეს. CBS News-ის ცნობით, სამაშველო ოპერაციის დროს აშშ-მა ორი სატრანსპორტო თვითმფრინავი გაანადგურა, რათა ისინი ირანის ჯარებს არ ჩაეგდოთ ხელში.
