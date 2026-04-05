ვუჩიჩმა ორბანს შეატყობინა, რომ უნგრეთში მიმავალ გაზსადენთან აღმოაჩინეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა

სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდარ ვუჩიჩმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს აცნობა ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი გაზსადენის მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღმოჩენის შესახებ. ამის შესახებ მან ფეისბუკზე დაწერა.
ვუჩიჩის თქმით, მან ორბანს სატელეფონო საუბრის დროს მიაწოდა გამოძიების პირველი შედეგები. ორბანმაც განაცხადა საუბრის შესახებ და დასძინა, რომ მისი დასრულების შემდეგ მან უნგრეთის თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია.
ვუჩიჩმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს სოფელ ველებიტის მახლობლად, რამდენიმე ასეულ მეტრში გაზსადენ „ბალკანეთის ნაკადიდან“, რომელიც მილსადენ „თურქული ნაკადის“ განტოტებაა და ბულგარეთისა და სერბეთის გავლით მიდის უნგრეთში. ამ მილსადენით უნგრეთი რუსულ გაზს იღებს.
ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაზის ინფრასტრუქტურისთვის შესაძლო საფრთხის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს კანიჟის მუნიციპალიტეტში.
