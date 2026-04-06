ოდესაზე დრონებით შეტევის შედეგად დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია - ქალაქის ადმინისტრაცია

განახლებული ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ 6 აპრილს, დილის რვა საათისთვის გამოქვეყნდა ოდესის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ტელეგრამ-არხზე. მანამდე, გამთენიისას ცნობილი იყო, რომ რუსული დრონებით შეტევის შედეგად სულ მცირე ხუთი ადამიანი დაშავდა და სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს ერთ-ერთ ნაწილობრივ დანგრეულ სახლში.
ლისაკის ინფორმაციით, სამი დაღუპულიდან ერთი ბავშვია. ათი დაშავებულიდან ორის მდგომარეობა მძიმეა.
ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობითვე, ოდესის პრიმორსკის რაიონში დაზიანებულია ერთი მრავალსართულიანი და შვიდი კერძო სახლი, ხოლი კიევის რაიონში ერთი მრავალსართულიანი და ხუთი კერძო სახლი, სკოლამდელი დაწესებულება და მაღაზია.
უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა ენერგოობიექტს დაარტყეს ჩერნიგოვის ოლქში.
6 აპრილის დილის მდგომარეობით, რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ ჩერნოგოვში და ოლქის სამ რაიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს 340 000-ს აბონენტს.
