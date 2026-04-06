ზელენსკი: უკრაინამ, აშშ-ის შუამავლობით, რუსეთს შესთავაზა "ენერგეტიკული ზავი"

6 აპრილის საღამოს ვიდეომიმართვაში ზელენსკი აზუსტებს, რომ "ენერგეტიკული ზავის" შესახებ წინადადება რუსეთის მხარეს აშშ-ის შუამავლობით აცნობეს.
"თუ რუსეთი მზად იქნება შეწყვიტოს დარტყმები ჩვენს ენერგეტიკაზე, ჩვენც მზად ვიქნებით მათ სარკისებურად ვუპასუხოთ", - თქვა ზელენსკიმ. მისი განცხადებით, ძალაში რჩება ასევე წინადადება სააღდგომო ზავზე, თუმცა რუსეთი ამაზე არ რეაგირებს.
ზელენსკი ამბობს, რომ რუსეთი მშვიდობას არ დათანხმდება მანამ, სანამ შეუძლია თავს ომის წარმოების უფლება მისცეს, ეს შესაძლებლობა პირდაპირაა დაკავშირებული ნავთობის ექსპორტთან - ხოლო ნავთობის ფასი გაიზარდა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა კვლავ დაუჭირა მხარი ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც რუსეთს მოგებას შეუზღუდავს.
კრემლში მანამდე აცხადებდნენ, რომ სამშვიდობო გადაწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებში ახლა "პაუზაა", თუმცა მოლაპარაკება ბოლომდე არ ჩაშლილა და რუსეთი განაგრძობს ინფორმაციის გაცვლას აშშ-ის შუამავლებთან. "ენერგეტიკული ზავის" წინადადებაზე მოსკოვს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუცია.
6 აპრილის ღამეს უკრაინის დრონებმა ნოვოროსიისკში დააზიანეს ნავთობის ტერმინალი "შესხარისი". ეს მნიშვნელოვანი კომპლექსია ნავთობისა და ნავთობის პროდუქტების შენახვისთვის და გადაზიდვებისთვის რუსეთის სამხრეთში. მარტის განმავლობაში უკრაინამ რამდენჯერმე განახორციელა იერიში რუსეთის ბალტიის პორტებზე.
