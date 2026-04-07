გაეროს უშიშროების საბჭო კენჭს უყრის შერბილებულ რეზოლუციას, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გახსნას მოითხოვს

ტექსტი ბოლო დღეებში შერბილდა იმ იმედით, რომ თავიდან აეცილებინათ რეზოლუციის უარყოფა.
6 აპრილს, AFP-ის მიერ ნანახ პროექტში აღარ არის ნახსენები ძალის გამოყენების ნებართვა - თუნდაც თავდაცვითი მიზნებისთვის.
კენჭისყრა დონალდ ტრამპის მიერ ირანისთვის წაყენებული პირობის მიღწევის ვადის გასვლამდე გაიმართება, შუა ევროპის დროით ღამის პირველ საათზე. თუ ტრამპის მოთხოვნა არ შესრულდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აშშ-ის სამხედროები მის ელექტროსადგურებსა და ხიდებს დაანგრევენ, როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, “მთელი ცივილიზაცია დღეს ღამით მოკვდება.”
ბაჰრეინმა, შეერთებული შტატებისა და სპარსეთის ყურის ნავთობის ექსპორტიორი სხვა ქვეყნების მხარდაჭერით, ორი კვირის წინ დაიწყო მოლაპარაკებები პროექტზე, რომელიც გაეროს მკაფიო მანდატს მისცემდა ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელსაც სურდა ძალის გამოყენება სრუტის გახსნის მიზნით.
ირანმა მნიშვნელოვან საზღვაო სატრანსპორტო სრუტეზე ბლოკადა დააწესა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა 28 თებერვალს ომი დაიწყეს ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რამაც გლობალურ ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა.
„ჩვენ არ შეგვიძლია შევეგუოთ ეკონომიკური ტერორიზმის გავლენას ჩვენს რეგიონსა და მსოფლიოზე, ეს მოვლენები მთელ მსოფლიოზე მოქმედებს“, - განაცხადა გასულ კვირას გაეროში ბაჰრეინის ელჩმა, ჯამალ ალროვაეიმ.
თუმცა ვეტოს უფლების მქონე რამდენიმე მუდმივი წევრის, მათ შორის საფრანგეთის, რუსეთისა და ჩინეთის წინააღმდეგობამ ტექსტის შერბილება გამოიწვია და კენჭისყრა რამდენჯერმე გადაიდო.
როგორც ჩანს, საფრანგეთის წინააღმდეგობა მოიხსნა ისეთი ფორმულირების დამატებით, რომელიც ნიშნავდა, რომ ნებისმიერი ქმედება „თავდაცვითი“ უნდა ყოფილიყო.
უშიშროების საბჭომ მარტის შუა რიცხვებში მიიღო მკაცრი რეზოლუცია თეირანის წინააღმდეგ, რომელშიც დაგმო სრუტის ჩაკეტვა.
ხუთშაბათს საფრანგეთის ელჩმა ჟერომ ბონაფონმა განაცხადა, რომ საბჭომ ახლა „სწრაფად უნდა შეიმუშაოს საჭირო თავდაცვითი პასუხი“ ამ ვითარებაზე.
თუმცა ირანის დიდი ხნის მოკავშირეს, რუსეთს, ისევე როგორც ჩინეთს, კვლავ შეეძლოთ ტექსტზე ვეტოს დადება. ამ მიზეზით, გასულ პარასკევს დაგეგმილი კენჭისყრა გადაიდო.
AFP-ის მიერ ნანახი უახლესი პროექტი „მტკიცედ მოუწოდებს სახელმწიფოებს... გარემოებების შესაბამისად, თავდაცვითი ხასიათის ძალისხმევის კოორდინაციისკენ, რათა წვლილი შეიტანონ ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, მათ შორის სავაჭრო და კომერციული გემების ესკორტის გზით“, ერთმნიშვნელოვნად, ძალის გამოყენების ნებართვის ნაცვლად.
ის (პროექტი) ასევე „მოითხოვს“, რომ ირანმა „დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სავაჭრო და კომერციული გემების წინააღმდეგ ყველა თავდასხმა და ნებისმიერი მცდელობა, ხელი შეუშალოს სატრანზიტო მოძრაობას და ნაოსნობის თავისუფლებას ჰორმუზის სრუტეში“.
გარდა ამისა, ის მოუწოდებს ყველას, შეწყდეს თავდასხმები სამოქალაქო წყლის, ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურაზე.
„ამავე დროს, ჩინეთი და რუსეთი შეძლებენ იმის თავიდან აცილებას, რომ საბჭომ მხარი დაუჭიროს ესკალაციისკენ მიმართულ სამხედრო პასუხს, იმის მიუხედავადაც კი, თუ ტექსტი არაფერს ამბობს აშშ-სა და ისრაელის როლებზე ამ კონფლიქტში.“
გაეროს უშიშროების საბჭოს მანდატები, რომლებიც წევრ სახელმწიფოებს ძალის გამოყენების უფლებას აძლევს, იშვიათია.
1990 წლის სპარსეთის ყურის ომის დროს, კოალიციას აშშ-ს ხელმძღვანელობით, კენჭისყრის შედეგად, ქუვეითში შეჭრის შემდეგ, ერაყში შეჭრის უფლება მიეცა.
2011 წელს ნატომ ლიბიაში ინტერვენციის ნებართვა მიიღო, როდესაც რუსეთმა კენჭისყრისგან თავი შეიკავა. მოგვიანებით მოსკოვი განრისხდა, რომ ამან ლიბიის ლიდერის, პოლკოვნიკ მუამარ კადაფის დამხობა გამოიწვია.
ფორუმი