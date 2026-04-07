რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს გაეროს რეზოლუციას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნასთან დაკავშირებით

რუსეთმა და ჩინეთმა 7 აპრილს ვეტო დაადეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნასთან დაკავშირებით.
რეზოლუციის ტექსტი უკვე აღარ წარმოადგენდა თავდაპირველ ვარიანტს, რომლითაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სცადეს ძალის გამოყენების ნებართვა მიეღოთ მნიშვნელოვანი საზღვაო მარშრუტის დასაცავად.
ბაჰრეინის მიერ მომზადებულმა რეზოლუციის პროექტმა, რომელსაც აშშ მიემხრო, 11 მხარდამჭერი მოიპოვა, ორი წინააღმდეგი იყო და ორმა თავი შეიკავა.
ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდულატიფ ბინ რაშიდ ალ ზაიანიმ განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სინანული გამოთქვეს ამ ზომის უარყოფის გამო.
ირანმა მნიშვნელოვან საზღვაო სატრანსპორტო სრუტეზე ბლოკადა დააწესა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა 28 თებერვალს ომი დაიწყეს ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რამაც გლობალურ ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა.
