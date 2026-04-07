ЭХО КАВКАЗА
რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს გაეროს რეზოლუციას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნასთან დაკავშირებით

გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები კენჭს უყრიან რეზოლუციას ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ. 7 აპრილი, 2026 წელი
რუსეთმა და ჩინეთმა 7 აპრილს ვეტო დაადეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნასთან დაკავშირებით.

რეზოლუციის ტექსტი უკვე აღარ წარმოადგენდა თავდაპირველ ვარიანტს, რომლითაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სცადეს ძალის გამოყენების ნებართვა მიეღოთ მნიშვნელოვანი საზღვაო მარშრუტის დასაცავად.

ბაჰრეინის მიერ მომზადებულმა რეზოლუციის პროექტმა, რომელსაც აშშ მიემხრო, 11 მხარდამჭერი მოიპოვა, ორი წინააღმდეგი იყო და ორმა თავი შეიკავა.

ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდულატიფ ბინ რაშიდ ალ ზაიანიმ განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სინანული გამოთქვეს ამ ზომის უარყოფის გამო.
ირანმა მნიშვნელოვან საზღვაო სატრანსპორტო სრუტეზე ბლოკადა დააწესა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა 28 თებერვალს ომი დაიწყეს ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რამაც გლობალურ ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა.

