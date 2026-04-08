ცეცხლის ორი კვირით შეწყვეტაზე თანხმობის შემდეგ აშშ-ირანის მოლაპარაკება პაკისტანში უნდა გაიმართოს

შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების ორი კვირით შეწყვეტას, ირანი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნას პაკისტანის შუამავლობით 7 აპრილს დასთანხმდნენ.
- 7 აპრილი იყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ დათქმული ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგ ირანს ელექტროსადგურების, ხიდების და სხვა ობიექტების დაბომბვით და ზოგადად, „ცივილიზაციის“ განადგურებით ემუქრებოდა, თუ თეირანი არ გახსნიდა ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისთვის მნიშვნელოვან ჰორმუზის სრუტეს.
ტრამპის მიერ დათქმული ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს და ირანს გადასცა სამშვიდობო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს საბრძოლო მოქმედებების ორი კვირით შეწყვეტას და ჰორმუზის სრუტის გახსნას.
აშშ-ის პასუხი
აშშ-ის პრეზიდენტი ირანის დაბომბვის ორი კვირით შეწყვეტას დასთანხმდა იმ პირობით, რომ ირანი დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს. დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება 7 აპრილს გამოაცხადა.
ტრამპმა სოციალურ ქსელ Truth Social-ში თავის გვერდზე დაწერა, რომ ირანისგან მიიღეს 10-პუნქტიანი წინადადება, რომელიც მოლაპარაკებების საფუძველია.
აშშ-ის პრეზიდენტის თანახმად, ცეცხლის დროებით შეწყვეტას დასთანხმდა იმის გათვალისწინებით, რომ ირანში ყველა სამხედრო მიზანს გადაჭარბებით მიაღწიეს.
ირანის პასუხი
აშშ-ის პრეზიდენტის განცხადებიდან დაახლოებით ერთ საათში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ გამოაცხადეს, რომ თეირანი თანახმაა ორი კვირით ცეცხლის შეწყვეტაზე და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის განახლებაზე ირანის შეიარაღებულ ძალებთან კოორდინაციით.
მანამდე ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ თავის მაყურებელს აცნობა ტრამპმის განცხადების შესახებ, რომელიც „ანტიირანული რიტორიკიდან დამამცირებელ უკან დახევად" შეაფასა.
ისრაელი
ამერიკული მედიასაშუალებები თეთრი სახლისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 7 აპრილს წერდნენ, რომ ორი კვირით ცეცხლის შეწყვეტას ისრაელიც დასთანხმდა.
ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების ორი კვირით შეწყვეტის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტის განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომ მხარს უჭერენ პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებას ირანზე დარტყმები ორი კვირით შეჩერდეს იმ პირობით, რომ ირანი დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს და შეწყვეტს თავდასხმებს ისრაელსა და რეგიონის ქვეყნებზე.
პრმიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს ოფისის თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტა არ ვრცელდება ლიბანზე.
ისრაელის თავდაცვის არმია ლიბანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციას ატარებს ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას წინააღმდეგ, რომელიც ისრაელის ტერიტორიას უტევს.
