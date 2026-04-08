ისრაელი და ჰეზბოლა ერთმანეთზე შეტევას განაგრძობენ

ისრაელის ავიადარტყმით გამოწვეული კვამლი ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთის სამხრეთში(საილუსტრაციო ფოტო)
ისრაელის არმიის ავიაციამ 8 აპრილს ლიბანში ისევ დაბომბა ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას პოზიციები. თავის მხრივ, ჰეზბოლამ ისრაელზე მორიგი სარაკეტო შეტევის შესახებ განაცხადა.

  • მას შემდეგ, რაც 7 აპრილს აშშ და ირანი დასთანხმდნენ პაკისტანის წინადადებას ორი კვირით ცეცხლის შეწყვეტისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა განაცხადა, რომ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა ლიბანსაც მოიცავს.
  • ისრაელმა, რომელმაც შეერთებულ შტატებთან ერთად ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია 28 თებერვალს დაიწყო და ამ ოპერაციის ფარგლებში ლიბანშიც ბომბავს ჰეზბოლას ობიექტებს, განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ლიბანზე არ ვრცელდება.

ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 8 აპრილს დილით, ქვეყნის სამხრეთში, სიდონის რაიონში ისრაელის ავიადარტყმის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 22 დაიჭრა.

თავის მხრივ, ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ დილით ისრაელზე შეტევა ორჯერ მიიტანა.

8 აპრილს ისრაელის არმიამ სოციალური ქსელებით არაბულ ენაზე მიმართა ლიბანის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტირის მცხოვრებთ და გააფრთხილა, რომ ჰეზბოლას პოზიციებზე მოსალოდნელი მორიგი დარტყმის გამო ტერიტორია უნდა დატოვონ და ჩრდილოეთისკენ გადაინაცვლონ.






