რუსული თავდასხმა ოდესაზე: დაიღუპა ორი ადამიანი

11 აპრილის ღამეს, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ოდესას შეუტიეს. საცხოვრებელი უბნის დაბომბვის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულები, ხოლო ათობით სახლი, საერთო საცხოვრებელი და საბავშვო ბაღი დაზიანდა.
ინფორმაციას ავრცელებს ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის (MCA) უფროსი სერგეი ლისაკი და წერს, რომ თავდასხმის კიდევ ერთმა ღამემ ოდესას ტრაგიკული შედეგები მოუტანა.
„დაბომბვის შედეგად ორი დაშავებული ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება, სადაც ისინი ყველა საჭირო მკურნალობას იღებენ“.
ლისაკმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას: ათობით კერძო და საცხოვრებელი შენობა, საერთო საცხოვრებელი და საბავშვო ბაღის შენობა. ჩამსხვრეულია ფანჯრები, დაზიანდა სახურავები და ფასადები. ასევე დაზიანდა რესტორნები და კაფეები.
„კომუნალური სამსახურები გუშინდელი ღამიდან მუშაობენ. სპეციალისტები დაზიანებულ ფანჯრებს ასუფთავებენ, სახურავებს ასწორებენ და ნანგრევებსა ასუფთავებენ. მობილიზებულია სამუშაო ჯგუფები“ - წერს ლისაკი.
