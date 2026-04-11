ჩეხეთის პრემიერმინისტრმა უნგრელ კოლეგას არჩევნების წინ მხარი დაუჭირა

ჩეხეთის პრემიერმინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა 11 აპრილს საპარლამენტო არჩევნების წინ უნგრეთში ვიქტორ ორბანს მხარი დაუჭირა და განაცხადა, რომ ის საუკეთესო არჩევანია უნგრეთის ინტერესებისა და სტაბილურობისთვის არეულ დროში.
საზოგადოებრივი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ორბანმა, რომელიც არაერთხელ დაუპირისპირდა ბრიუსელს და ინარჩუნებს მეგობრულ კავშირებს კრემლთან, შესაძლოა 16 წლის შემდეგ თანამდებობა დატოვოს და მის ადგილი დაიკავოს ყოფილმა მოკავშირემ პეტრე მადიარმა, რომელიც ოპოზიციის ლიდერად იქცა.
„ამ კვირას ვიქტორ ორბანს ვუჭერ მხარს. ის ყოველთვის იბრძოდა უფრო ძლიერი ევროპისთვის, რომელიც აგებულია მშვიდობაზე, სუვერენულ წევრ სახელმწიფოებზე, კონკურენტუნარიანობაზე“, - თქვა ბაბიშმა შაბათს X-ზე.
გასულ წელს ოპოზიციაში ყოფნის შემდეგ ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ, ჩეხეთის რესპუბლიკამ შეამცირა უკრაინისთვის დახმარების გაწევა და უარი თქვა კიევისთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ 90 მილიარდი ევროს (105,47 მილიარდი აშშ დოლარის) ოდენობის სესხში მონაწილეობაზე.
ჩეხეთის პრემიერმინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა 11 აპრილს საპარლამენტო არჩევნების წინ უნგრეთში ვიქტორ ორბანს მხარი დაუჭირა და განაცხადა, რომ ის საუკეთესო არჩევანია უნგრეთის ინტერესებისა და სტაბილურობისთვის არეულ დროში.
ფორუმი