ისლამაბადში, ირანისა და ამერიკის დელეგაციები შეხვდნენ პაკისტანის პრემიერმინისტრ შეჰბაზ შარიფს

პაკისტანის დედაქალაქში 11 აპრილს ირანისა და ამერიკის მაღალი რანგის დელეგაციები შეხვდნენ პაკისტანის პრემიერმინისტრ შეჰბაზ შარიფს.
ისლამაბადის სასტუმრო „სერენაში“ მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე, ირანულმა მედიამ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების ფორმატი ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული და გაურკვეველია, შეხვდებიან თუ არა ორივე მხარე პირისპირ, თუ გააგრძელებენ შეტყობინებების გაცვლას პაკისტანელების მეშვეობით.
თუმცა, ორივე მხარე შეხვედრის ადგილზე მივიდა, როდესაც ირანის პარლამენტის სპიკერის, მოჰამედ ბაღერ ყალიბაფის ხელმძღვანელობით ირანის დელეგაცია შეხვდა შარიფს, შემდეგ კი აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯ.დ. ვენსს, თეთრი სახლის წარმომადგენელი სტივ უიტკოფს და აშშ-ის პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერს.
„ორივე დელეგაციის კონსტრუქციული ჩართულობისადმი ერთგულების დადების შემდეგ, პრემიერმინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები რეგიონში მდგრადი მშვიდობისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს“, - განაცხადა შარიფის ოფისმა.
ირანმა ადრე განაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებების სამუდამოდ დასრულების შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლებას, ასევე ისრაელის ომის დასრულებას ჰეზბოლას წინააღმდეგ ლიბანში, რაც, ვენსის თქმით, ისლამაბადში არ განიხილება.
ირანის მაღალი რანგის წყაროს ნათქვამზე დაყრდნობით,
Reuters-მა განაცხადა რომ აშშ დათანხმდა ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლებას. მაგრამ აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა უარყო ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი დათანხმდა ირანის აქტივების გათავისუფლებას.
მეომარი მხარეები, როგორც ჩანს, კვლავ შორს არიან ძირითადი საკითხების - მათ შორის სანქციების, ლიბანის და სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნის - თაობაზე.
„ამერიკელებთან მოლაპარაკებების ჩვენი გამოცდილება ყოველთვის წარუმატებლობითა და დაპირებების შეუსრულებლობით მთავრდებოდა“, - განაცხადა ყალიბაფმა პაკისტანში ჩასვლის შემდეგ მალევე, იუწყება ირანის სახელმწიფო მაუწყებელი.
ფორუმი