აღდგომის ღამეს მეტრო ღამის ოთხამდე იმუშავებს - დადგენილია ავტობუსების განრიგიც

თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით, აღდგომის დღესასწაულზე მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა დროებით შეიცვლება.
როგორც თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მარშრუტების დაგეგმარების სამსახურის უფროსმა, მერაბ მამულაშვილმა უთხრა პირველ არხს, 11 აპრილს 24:00 საათიდან მეტროს მუშაობა გახანგრძლივდება 12 აპრილის 04:00 საათამდე.
11 აპრილის 23:00 საათიდან მგზავრობა უფასო იქნება.
ასევე უფასო იქნება ავტობუსების სპეცმარშრუტები სასაფლაოების მიმართულებით 12 და 13 აპრილს, დილის 08:00 საათიდან საღამოს 20:00 ჩათვლით.
ტრანსპორტი სხვადასხვა პუნქტიდან იმოძრავებს. კერძოდ:
„დიდუბის“ ზედა გასასვლელიდან, სადგურის მოედნიდან, „თბილისი ცენტრალის“ მიმდებარე ტერიტორიიდან მგზავრს შეეძლებათ წასვლა მუხადგვერდის სასაფლაოს, ასევე ვაშლიჯვრის დასახლების მიმართულებით.
ღრმაღელეს სასაფლაოს მიმართულებით ავტობუსები გავლენ მეტროსადგურ „სარაჯიშვილიდან“.
კუკია-მახათას მიმართულებით ტრანსპორტი იმოძრავებს როგორც სადგურის მოედნიდან, „თბილისი ცენტრალის“ მიმდებარე ტერიტორიიდან, ასევე მარჯანიშვილის მოედნიდან.
ვარკეთილის სასაფლაოსთან მგზავრებს შეეძლებათ მისვლა როგორც მეტრო „ვარკეთილიდან“, ასევე მესამე მასივიდან, შუამთისა და აბაშვილის ქუჩების გადაკვეთიდან.
ვერის სასაფლაოს მიმართულებით მარშრუტი იქნება ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩიდან, ეს იგივე აფრიკის დასახლებაა.
საბურთალოს სასაფლაოს მიმართულებით მარშრუტები ტრადიციულად მეტროსადგურ „დელისიდან“ დაიძვრებიან.
ვაკის სასაფლაოს მიმართულებით დამატებით სპეციალური მარშრუტები არ დანიშნულა, რადგან, მერიის განცხადებით, იქ ტრანსპორტი ისედაც ინტენსიურად მოძრაობს.
ასევე, ვერეს სასაფლაოს მიმართულებით ტრანსპორტი სამუშაო დღის განრიგით არის გათვალისწინებული.
თბილისის ზღვას დამატებით მოემსახურება მარშრუტი ნომერი 360, რომელიც გადასასვლელი ხიდიდან პარალელურად ემსახურება ამ ნაწილს.
