ზელენსკიმ მადიარს მიულოცა უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება

ზელენსკიმ 12 აპრილს გვიან ღამით სოციალური ქსელით, X-ით გაავრცელა მილოცვა უნგრულ, უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე.
უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, მნიშვნელოვანია, როცა კონსტრუქციული მიდგომა იმარჯვებს. ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა ყოველთვის ისწრაფვოდა კეთილმეზობლური ურთიერთობებისკენ ყველასთან ევროპაში და მზად არის უნგრეთთან თანამშრომლობის განვითარებისთვს.
ზელენსკის თანახმად, ევროპა და თითოეული ევროპული სახელმწიფო უფრო ძლიერი უნდა გახდეს და მილიონობით ევროპელი ესწრაფვის თანამშრომლობასა და სტაბილურობას.
უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, მზად არიან შეხვედრებისა და ერთობლივი კონსტრუქციული მუშაობისთვის უკრაინელი და უნგრელი ხალხების საკეთილდღეოდ და ევროპაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის.
- უნგრეთში 12 აპრილს ჩატარებული არჩევნების შედეგად ოპოზიციურმა პარტიამ „ტისა“ დაამარცხა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის პარტია „ფიდესი" და პარლამენტის მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა.
უკრაინაში რუსეთის არმიის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ვიქტორ ორბანი ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევას, რუსული ნავთობისა და გაზის შეძენის შეწყვეტას და არაერთხელ სცადა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების დაბლოკვაც. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგაც ორბანმა კარგი ურთიერთობები შეინარჩუნა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან.
ამჟამად სწორედ უნგრეთის ვეტოს გამოა დაბლოკილი 90 მილიარდი ევროს კრედიტი, რომელიც უკრაინამ ევროკავშირისგან უნდა მიიღოს და სასიცოცხლოდ სჭირდება სხვადასხვა ხარჯის გასაწევად.
ორბანის მთავრობა კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირში უკრაინის გაწევრებასაც.
