13 აპრილს აშშ იწყებს ირანის პორტების ბლოკადას

ბლოკადის გადაწყვეტილება აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო მას შემდეგ, რაც უშედეგოდ დასრულდა ირანთან პაკისტანში გამართული მოლაპარაკება.
აშშ-ის შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის (CENTCOM) ინფორმაციით, ბლოკადა დაიწყება 13 აპრილს, აღმოსავლეთ სანაპიროს დროით დილის ათ საათზე(თბილისის დროით საღამოს ექვსი საათი).
CENTCOM-ის თანახმად, ბლოკადა ეხება ყველა ქვეყნის გემებს, რომლებიც ირანის პორტებისკენ მიემართებიან, ან ამ პორტებიდან მოდიან, მათ შორის ჰორმუზის და ომანის სრუტეებში. ამერიკელი სამხედროები არ შეაფერხებენ თავისუფალ ნაოსნობას იმ გემების, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეს ტრანზიტით გადიან სხვა, არაირანული პორტებიდან.
ჰორმუზი არაბეთის ზღვაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სრუტეა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სპარსეთის და ომანის ყურეებს და ღია ოკეანეში გასასვლელია. ჰორმუზის სრუტის ჩრდილოეთ ნაპირი ირანს ეკუთვნის, ხოლო სამხრეთი - არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და ომანის ექსკლავ მუსანდამს.
- 2026 წლის 28 თებერვლის შემდეგ, როცა შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია, თეირანმა ფაქტობრივად, ჩაკეტა ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისთვის მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტე, რამაც მსოფლიო ბაზარზე მიწოდების პრობლემა და საწვავის გაძვირება გამოიწვია.
- აშშ-სა და ირანს შორის პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში 11-12 აპრილს გამართულ მოლაპარაკებაზე ვაშინგტონმა ვერ მიაღწია მთავარი მოთხოვნის შესრულებას, თეირანის უარს ბირთვულ პროგრამაზე.
