ევროპელი კანონმდებლები თვლიან, რომ ევროკავშირმა არ უნდა იჩქაროს უნგრეთისთვის გაყინული თანხების გამოთავისუფლება

მადიარმა პირობა დადო, რომ ამ მილიარდობით ევროს გამოთავისუფლებას აპირებდა და ბრიუსელმაც შემხვედრი ნაბიჯები გადადგა, რადგან ორივე მხარე ურთიერთობების სწრაფ გადატვირთვას ცდილობს ორბანის მმართველობის დაძაბული პერიოდის შემდეგ.
„თანხების დაუყოვნებლივ გამოთავისუფლება შეუძლებელია. ჩვენ ცარიელ ჩეკს არ გავცემთ“, - განაცხადა დანიელ ფროინდმა, ევროპელმა კანონმდებელმა მწვანეთა ფრაქციიდან.
„ჩვენ ყველას გვსურს, რომ ეს მთავრობა წარმატებული იყოს. ჩვენ გვსურს, რომ ევროკავშირის ფული მოქალაქეებს, მათ შორის უნგრეთის მოქალაქეებს გადაეცეს, მაგრამ ეს კანონის უზენაესობის სრული პატივისცემით უნდა მოხდეს“, - თქვა მან.
ევროკავშირმა ბუდაპეშტისთვის განკუთვნილი დაახლოებით 18 მილიარდი ევროს ოდენობის თანხა გაყინა ორბანის მმართველობის დროს დემოკრატიული უკუსვლის, კორუფციასთან ბრძოლისა და ლგბტქ-სთან დაკავშირებული საკითხების გამო.
ეს თანხა შეიძლება დაეხმაროს მადიარს, გამოაცოცხლოს უნგრეთის შესუსტებული ეკონომიკა და წარმოშვას კეთილი ნება, მაშინ, როცა ბრიუსელი ცდილობს წინ წაწიოს ბუდაპეშტის მიერ ადრე დაბლოკილი საქმეები, როგორიცაა რუსეთისთვის სანქციების ახალი რაუნდი და უკრაინის დაფინანსება.
ევროკავშირის ხელმძღვანელმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ამ კვირაში განაცხადა, რომ ბრიუსელი ამ მიზნით ახალ მთავრობასთან „ინტენსიურად იმუშავებს“, „რადგან უნგრელი ხალხი ამას იმსახურებს“.
თუმცა, კანონმდებლებმა რამდენიმე საპარლამენტო ჯგუფიდან ევროკომისიას სიფრთხილისკენ მოუწოდეს.
ხელისუფლებაში ყოფნისას ორბანს, რომელიც საკუთარ თავს ევროკავშირის თვალში „ეკალს“ უწოდებდა და მოსკოვთან მჭიდრო კავშირებს ინარჩუნებდა, საკონსტიტუციო სასამართლო, პროკურატურა
და აუდიტის სასამართლო მოკლე საბლით ეჭირა და მათ სამართავად მოკავშირეებს ნიშნავდა.
„მოდი, მივცეთ ახლად არჩეულ პრემიერმინისტრს დრო, რომ გაერკვეს და კონკრეტული წინადადებები წარადგინოს, შემდეგ კი შევძლებთ განვიხილოთ, თუ როგორ ვიმოქმედებთ“, - განაცხადა კომისიის წარმომადგენელმა პაულა პინიომ სამშაბათს პრესკონფერენციაზე.
ფორუმი