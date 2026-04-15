აშშ-მა არ გააგრძელა ლიცენზიები რუსეთისა და ირანის ნავთობის შესყიდვაზე

აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ განაახლებს რუსული და ირანული ნავთობის შესყიდვის გენერალურ ლიცენზიებს.
მისი თქმით, აშშ ასევე მოელის, რომ ჩინეთი შესყიდვებს შეწყვეტს. ბესენტმა აღნიშნა, რომ ორმა ჩინურმა ბანკმა უკვე მიიღო გაფრთხილება შესაძლო მეორადი სანქციების შესახებ. თუ დადასტურდება, რომ ირანული ფული მათ მეშვეობით მიედინება, შეზღუდვები დაწესდება.
ბესენტმა ასევე დაუშვა მეორადი სანქციების დაწესება იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც ირანულ ნავთობს იძენენ.
Politico-ს ცნობით, 11 აპრილს რუსული ნავთობის წინააღმდეგ კვლავ აღდგა სანქციები სპეციალური ლიცენზიის ვადის გასვლის შემდეგ. ეს ლიცენზია უკვე ტრანზიტში მყოფი ნავთობის გაყიდვის საშუალებას იძლეოდა და დროებითი იყო.
აშშ-ში ადრე განიხილებოდა ნებართვის გაგრძელება, მაგრამ სენატორთა ნაწილმა მოითხოვა მისი გაუქმება და აღნიშნა, რომ რუსეთმა ბოლო თვეში ნავთობის გარიგებებიდან დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარი მიიღო.
გენერალური ლიცენზიები გაიცა ირანთან ომისა და ჰორმუზის სრუტეში არსებული სიტუაციის გამო ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე. ისლამაბადში აშშ-ირანის მოლაპარაკებების ჩავარდნის შემდეგ Brent-ის მარკის ნავთობის ფასი კვლავ გაიზარდა და ბარელზე 100 დოლარს გადააჭარბა.
