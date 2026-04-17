შედის ობსერვატორიის ინტერესში და კურორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - კობახიძე აბასთუმნის თავზე ფრენებზე

გადაწყვეტილების მისაღებად კი, კობახიძის თქმით, ორი "მყარი საფუძველი არსებობდა".
"არის კონკრეტული ინტერესები ორი მიმართულებით - პირველი, რაც შეეხება ობსერვატორიას, მიმართვაც იყო ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება. ეს შედის ობსერვატორიის ინტერესებში, რომელსაც აქვს საქართველოში არსებობის ძალიან დიდი ტრადიციები, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევითი ორგანიზაციაა ჩვენთვის და მისი მხარდაჭერა არის ჩვენი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. ასევე კურორტის განვითარებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი და აქ არსებობს შესაბამისი პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში. შესაბამისად, ორი ძალიან მყარი საფუძველი არსებობდა იმისათვის, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებულიყო, რაც უკავშირდება ფრენის მარშრუტებს და არავითარ ზიანს ეს ქვეყანას არ აყენებს, პირიქით, ქვეყნისთვის სწორი სარგებლის მიღებაზეა ორიენტირებული ეს გადაწყვეტილება“, - თქვა დღეს, 17 აპრილს, თურქეთში ვიზიტად მყოფმა ირაკლი კობახიძემ შესაბამისი შეკითხვის პასუხად.
რადიო თავისუფლებამ 15 აპრილს გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება სათაურით: „აბასთუმნის თავზე „ცა იკეტება“ - ობსერვატორიისთვის თუ ივანიშვილისთვის?
ვრცელი ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად:
- 16 აპრილიდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომლითაც აბასთუმნის თავზე 52-კილომეტრიან დიამეტრზე სამგზავრო და სატვირთო თვითმფრინავებს ფრენა აეკრძალათ;
- სახელმწიფო ამას იმით ასაბუთებს, რომ ეს ობსერვატორიას სჭირდება; ეს სურვილი ობსერვატორიას წარსულშიც ჰქონია - თუმცა არ უკმაყოფილებდნენ;
- რადიო თავისუფლებას კი ინფორმირებული წყაროები ეუბნებიან, რომ აბასთუმნის ცის ჩაკეტვა „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარის, მილიარდერი ბიზნესმენის, ბიძინა ივანიშვილის აბასთუმნით დაინტერესებას უკავშირდება.
- აბასთუმნის თავზე ფრენის უფლება მხოლოდ ისეთ საფრენ აპარატებს ექნებათ, რომლებიც უშუალოდ აბასთუმანში უნდა დაეშვან ან აბასთუმნიდან აფრინდნენ - ამ ტერიტორიაზე ვერტმფრენის დასაჯდომად მოწყობილი მხოლოდ ერთადერთი მოედანია და მას ბიძინა ივანიშვილი ფლობს.
რას ამბობს „საქაერონავიგაცია“?
„საქაერონავიგაციის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე ზურაბ ავალიშვილი 16 აპრილს გავრცელებულ ვიდეოკომენტარში ამბობს, რომ შეზღუდვის დაწესებისას „სრულად იყო გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები“.
მისივე თქმით:
- „საჰაერო მოძრაობის მართვის უსაფრთხოება სრულადაა დაცული“;
- „საჰაერო მარშრუტები არ უქმდება, ხდება მხოლოდ საჰაერო ნაკადების გადამისამართება, რაც საერთო სურათს არ ცვლის“;
- ცვლილება „გავლენას არ მოახდენს საერთაშორისო ავიაკომპანიების ოპერირებაზე ან საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებაზე, მის გამტარუნარიანობაზე“.
„საქაერონავიგაცია“ არის საქართველოს საჰაერო ნავიგაციის მაკონტროლებელი უწყება.
რადიო თავისუფლებას 7 აპრილს ჰქონდა გაგზავნილი შეკითხვები „საქაერონავიგაციისთვის“, თუმცა პასუხები არ მიუღია არც სტატიის გამოქვეყნების დროისთვის და არც 16 აპრილისთვის.
ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: „რატომ გახდა საჭირო შეზღუდვის დაწესება UNL (უსასრულო) სიმაღლემდე, მაშინ როცა საერთაშორისო პრაქტიკით ობსერვატორიების თავზე აკრძალვა მხოლოდ დაბალ სიმაღლეებს (მაგ. 5 000–6 000 ფუტამდე) ეხება?“
ცის სრული ჩაკეტვა GND-UNL (მიწიდან - უსასრულობამდე, განუსაზღვრელად) საქართველოსთვის უპრეცედენტო შემთხვევაა და მხოლოდ აბასთუმნის ობსერვატორიის გარშემო ვრცელდება.
მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც საჰაერო ზონებში შეზღუდვებს ადგენს, ასეთი მკაცრი აკრძალვა სხვაგან არ გვხვდება. საქართველოში უსასრულო სიმაღლეზე აკრძალვა არც სტრატეგიულ და სამხედრო ობიექტებზეა დაწესებული.
რას ამბობს ეკონომიკის სამინისტრო
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრესცენტრმა გაავრცელა მინისტრის მოადგილის, თამარ იოსელიანის კომენტარი - ისიც ამბობს, რომ არსებული საჰაერო ტრასები არ უქმდება.
მისი თქმით:
- ცვლილებები ასტრონომიული დაკვირვებების ხარისხის დაცვას ემსახურება;
- ობსერვატორიის ეფექტიანი ფუნქციონირება „პირდაპირ არის დამოკიდებული გარემო პირობების დაცვაზე“;
- ობსერვატორიამ სახელმწიფოს რამდენიმე წლის წინაც მიმართა შესაბამისი თხოვნითა და დასაბუთებით;
- ცვლილება „უმნიშვნელო ფაქტორია საჰაერო მოძრაობის საერთო სურათისთვის“;
- „არ არსებობს მოლოდინი, რომ ცვლილება უარყოფითად აისახება ფრენების ნაკადებზე, ან გამოიწვევს შემოსავლების კლებას“;
- მისივე თქმით, „სრულიად უსაფუძვლოა გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად“.
მოგვიანებით ეკონომიკის სამინისტრომ ვრცელ განცხადებაში დაწერა:
- „ვაზუსტებთ, რომ აღნიშნული შეზღუდვები ვრცელდება მხოლოდ მაღალ სიმაღლეზე, სახელსაწყო ფრენის წესებით (IFR) შესრულებულ ფრენებზე, სადაც შესაძლებელია საკონდენსაციო კვალის წარმოქმნა;
- დაბალ სიმაღლეზე შესრულებული ვიზუალური ფრენები კი (VFR) შეზღუდვას არ ექვემდებარება“.
რას ამბობენ „ქართულ ოცნებაში“?
მმართველი გუნდის წევრებმა რადიო თავისუფლების გავრცელებული ინფორმაცია „რადიკალურ ოპოზიციას“ დაუკავშირეს.
„არ ვიცი ახლა მე რადიკალურ ოპოზიციას გზა ევიწროება თვითმფრინავების გადასაფრენად თუ რატომ აქვთ ეს პრობლემები წარმოშობილი“, - განაცხადა „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
„ყველაფერი, რაც დადებითი ხდება საქართველოში, ამაზე თავდასხმა და არდაშვება, - ეს არის მთავარი მიზანი, რაც აქვთ“, - განაცხადა პარლამენტის სპიკერმა.
„ახლა მთავარი, რასაც ისინი ცდილობენ, არის, რომ რამენაირად ეკონომიკურად დააზიანონ ეს ქვეყანა, რომ ხალხში უკმაყოფილება გამოიწვიონ“, - თქვა პაპუაშვილმა.
„ქართული ოცნების“ გენერალურმა მდივანმა, თბილისის მერმა კახა კალაძემ კი აღნიშნა:
„არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. რა არის ამაში პრობლემა? აბასთუმანი იყო განადგურებული და ერთმა ადამიანმა, ბიძინა ივანიშვილმა, თავისი პირადი სახსრებით აღადგინა და განავითარა, რატომ გინდათ ყველაფერში ცუდი ეძიოთ?“
რას ამბობენ ოპოზიციაში?
„ძლიერი საქართველო - ლელოს“ ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა თქვა, რომ საქართველო „ტრაგიკულ რეალობასა“ და „კლასიკურ კარიკატურულ დიქტატურაში ცხოვრობს“.
„თავისი სახლის თავზე ცას კეტავდა მუამარ კადაფი, სადამ ჰუსეინი და სხვა მსგავსი ოდიოზური დიქტატორები. ივანიშვილიც ასეთი კაცია, ახირებული ბერიკაცი თავისი შიშებით, სურვილებით და შესაძლებლობით, რომ რაც უნდა ის აკეთოს ამ ქვეყანაში“, - განაცხადა დათუნაშვილმა.
პარტია „ახლის“ წევრმა დავით მჟავანაძემ „ტვ პირველს“ უთხრა: „როდესაც ამ გამტარუნარიანობის თითქმის მესამედი ჩაკეტა ივანიშვილმა თავის თავზე იმის გამო, რომ კომფორტი არ დაერღვეს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ასობით მილიონი ლარის შემოსავალი აგრეთვე მესამედით შემცირდება“.
„ეს მას შემდეგ ხდება, რაც ივანიშვილმა პირდაპირი მნიშვნელობით შემოიღობა ტერიტორია და მეტწილად სახელმწიფოს ფულით მოაწყო ინფრასტრუქტურა. ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ ის არ შეაწუხოს ცაში კვამლმა, ხმაურმა და ცა და ჰაერი იყო ისეთი სუფთა, როგორც მას წარმოუდგენია“, - განაცხადა დავით მჟავანაძემ.
მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ფეისბუკზე მოკლე კომენტარით გამოეხმაურა ჟურნალისტურ გამოძიებას: „საყურადღებო, სახიფათო და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება! არც განმარტება… ცაც ბიძინასია?“
ჟურნალისტური გამოძიება - სხვა დეტალები
2026 წლის 16 აპრილიდან საქართველოს საჰაერო საავიაციო ტრასები შეიცვალა.
თვითმფრინავებისთვის ცა დაიკეტა აბასთუმნის თავზე - მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაბის გარშემო 52 კმ. დიამეტრზე საავიაციო ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდა.
სახელმწიფო უწყებები საქართველოს საავიაციო სივრცის ნაწილის ჩაკეტვას იმით ამართლებენ, რომ აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიას გამჭვირვალე ცა სჭირდება.
თუმცა წყაროები სახელმწიფო უწყებიდან და საავიაციო ინდუსტრიიდან რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ აბასთუმნის ცაზე ახალი შეზღუდვები ასტროკლიმატზე მეტად აბასთუმნის კლიმატით ივანიშვილის დაინტერესებას უკავშირდება.
აბასთუმნის ობსერვატორიის დირექტორმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუს მიმდინარეობისას ჟურნალისტისგან შეიტყო, რომ საქართველოს მთავრობამ ობსერვატორიის თხოვნა ორი თვის წინ დააკმაყოფილა და შეზღუდვები მალე ამოქმედდებოდა.
ფრენისთვის დახურული ზონა თურქეთ-საქართველოს საზღვრიდან იწყება და საქართველოს სიღრმეში - დაახლოებით 45 კმ-ში სრულდება. ზონა ფარავს აბასთუმანს სრულად, ადიგენის რაიონს, სამხრეთ საქართველოს ნაწილს და მთლიანობაში დაახლოებით 2000 კვ.კმ. საჰაერო სივრცეს კეტავს.
აბასთუმნის თავზე აკრძალული ზონა, სულ მცირე, ოთხჯერ აღემატება თბილისის ფართობს.
არასაფრენი ზონა ზუსტად იმ მონაკვეთში ჩნდება, სადაც სივრცე ისედაც შეზღუდულია კავკასიონის რელიეფის გამო.
