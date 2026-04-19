აშშ-ის ქალაქ შრივპორტში სროლის შედეგად მოკლულია რვა ბავშვი

ამერიკის შტატ ლუიზიანის ქალაქ შრივპორტში 14 თვიდან 13 წლამდე ასაკის რვა ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა სროლას, რომელიც კვირას მოაწყო მამაკაცმა, რომლის ვინაობას არ ასახელებენ. როგორც NBC News იტყობინება პოლიციის პრესმდივანზე, კრისტოფერ ბორდელონზე დაყრდნობით, კიდევ ორი ადამიანი დაიჭრა. წინასწარი მონაცემებით, საქმე ეხება ოჯახური ძალადობის შემთხვევას.
დანაშაული მოხდა ერთ რაიონში მდებარე ორ სახლში და მეზობელ რაიონში მდებარე კიდევ ერთ სახლში, რომელშიც ცდილობდა ერთ-ერთი მსხვერპლი დამალვას სროლის დაწყების შემდეგ. ამის შესახებ პოლიცია იტყობინება.
სამართალდამცავები დაედევნნენ ბოროტმოქმედს და ის მოკლულია.
თავდამსხმელის ვინაობისა და მოტივების შესახებ ინფორმაცია არ არის ცნობილი. როგორც პოლიცია იტყობინება, რამდენიმე მოკლული ბავშვი მამაკაცის ნათესავი იყო.
ბორდელონის თქმით, ეს შესაძლოა ყველაზე ტრაგიკული შემთხვევა იყოს ქალაქ შრივპორტში. ახლა მიმდინარეობს სამართალდამცავი ორგანოების ხელთ არსებული ინფორმაციის დამუშავება, დასძინა მან. ქალაქის მერმა გლოვა გამოაცხადა.
