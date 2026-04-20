კიევში სროლისა და მძევალთა აყვანის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა შვიდამდე გაიზარდა

კიევში 18 აპრილს შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი შვიდამდე გაიზარდა: საავადმყოფოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი დაჭრილი მამაკაცი, განაცხადა კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ სამედიცინო პერსონალზე დაყრდნობით.
„დაშავებული უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იყო. ექიმები მისი სიცოცხლისთვის იბრძოდნენ, მაგრამ, სამწუხაროდ, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა“, თქვა კლიჩკომ. „გოლოსეევოს რაიონში დაჭრილთაგან შვიდი იმყოფება კიევის საავადმყოფოებში, მათ შორის ერთი ბავშვი. ზრდასრული დაშავებულებიდან ოთხი რეანიმაციაშია. ორი მრავლობითი ტრავმების განყოფილებაშია“.
18 აპრილს, მოსკოვში დაბადებულმა მამაკაცმა კიევში ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც ქუჩაში ოთხი ადამიანი დაიღუპა. შემდეგ მან სუპერმარკეტში ბარიკადები მოაწყო და გარკვეული დროის განმავლობაში მძევლები ჰყავდა აყვანილი. თავდამსხმელი სპეციალური დანიშნულების რაზმის მიერ მაღაზიაში შტურმის დროს მოკლეს, მაგრამ კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა უკვე მაღაზიის შენობაში, მოგვიანებით კი ჭრილობების გამო გარდაიცვალა ერთ-ერთი, 30 წლამდე ასაკის ქალი. სულ 14 ადამიანი დაშავდა.
უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ თავდასხმას ტერორისტულ აქტად იძიებს. 1968 წელს მოსკოვში დაბადებულმა თავდასხმისას გამოიყენა უკრაინაში კანონიერად რეგისტრირებული ავტომატური იარაღი.
უკრაინამ ასევე დაიწყო გამოძიება თავდასხმის დროს პოლიციელების გაქცევის შესახებ: თვითმხილველებმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს ვიდეო, სადაც პატრულის თანამშრომლები სროლის გაგონების შემდეგ გაიქცნენ. ეროვნული პოლიციის უფროსმა ივან ვიხოვსკიმ განაცხადა, რომ ოფიცრები სამსახურიდან გათავისუფლდნენ და მათი ქმედებების გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 367-ე მუხლის მე-3 ნაწილით (სამსახურებრივი დაუდევრობა, რამაც მძიმე შედეგები გამოიწვია).
