ავტომობილის განბაჟების საფასურს მოქალაქეები გადაიხდიან, სახელმწიფო უწყებები კი აღარ - კანონპროექტი

ინიციატორებს შორის არიან მილიონერი პოლიტიკოსები: შოთა ბერეკაშვილი, ანტონ ობოლაშვილი, გიორგი ბარვენაშვილი. გარდა ამისა, მათი კოლეგები: თორნიკე ბერეკაშვილი, ლევან მაჭავარიანი, მარიამ ლაშხი. კანონპროექტი დაჩქარებული სახით არ განიხილება.
„იმ შემთხვევებში, როდესაც აქციზის გადასახადით დასაბეგრი საქონელი გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში, სახელმწიფოს უჩნდება ვალდებულება მოახდინოს მისთვის გადაცემული საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევა და შესაბამისად, აქციზის გადასახადით დაბეგვრა, რაც დამატებით ტვირთად აწვება სახელმწიფო ბიუჯეტს და ართულებს ასეთი საქონლის სახელმწიფოს მხრიდან შემდგომ განკარგვას“, - წერია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.
დეპუტატების ინიციატივით, საგადასახადო კოდექს შეცვლიან. კანონის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილს დაემატება „ო“ქვეპუნქტი, რომელშიც ეწერება: „სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის იმპორტი თავისუფლდება აქციზის გადასახადის გადახდისგან“.
აქციზის საფასურს, მათ შორის ინპორტირებულ პროდუქტზე, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით არის დადგენილი. 1 აპრილიდან ამოქმედდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, იმპორტის გადასახადი გაძვირდა 3 და მეტი წლის ავტომობილებისთვის (ძველი რეგულაცია).
