მექსიკის ცნობილ პირამიდებთან შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა

ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, მოკლულია კანადის მოქალაქე ქალი. დაჭრილია კიდევ რამდენიმე ადამიანი. თავდამსხმელმა თავი მოიკლა.
სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, რომ შეიარაღებული მამაკაცი ერთ-ერთი პირამიდის წვერიდან ისვრის. თავდასხმა 20 აპრილს მოხდა. მიმდინარეობს გამოძიება.
მექსიკის ხელისუფალთა ცნობით, დაჭრილებს შორის ორი კოლუმბიის მოქალაქეა, ერთი კანადის და ერთი რუსეთის.
მექსიკის პრეზიდენტმა კლაუდია შეინბაუმმა განაცხადა, რომ ის, რაც ტეოტიუაკანში მოხდა, დიდ ტკივილს იწვევს. შეინბაუმმა დაღუპულის ოჯახს მიუსამძიმრა.
- ამ ზაფხულს მექსიკა აშშ-თან და კანადასთან ერთად მასპინძლობს 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს.
- მექსიკის მთავრობა ჩემპიონატის უსაფრთხოების დასაცავად აპირებს პოლიციისა და უსაფრთხოების სხვა ძალების 100 ათასამდე წარმომადგენლის მობილიზებას.
