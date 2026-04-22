მონტენეგრო კიდევ უფრო მიუახლოვდა ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას

ევროკავშირის სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა ბრიუსელში 22 აპრილს დაამტკიცეს გადაწყვეტილება დაიწყოს დამუშავება შეთანხმებისა ევროკავშირში მონტენეგროს გაწევრიანების შესახებ. ამით ეს სახელმწიფო კიდევ უფრო მიუახლოვდა პერსპექტივას, რომ გახდეს ბლოკის წევრი. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი სხვა ქვეყნებიდან ჯერჯერობით ამ სტადიაზე არც ერთი სხვა არ გადასულა.
ევროკავშირის გაფართოების საკითხებზე მომუშავე კომისიის წევრმა, მარტა კოსმა ამ გადაწყვეტილებას უწოდა "მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე" და "მკაფიო აღიარება იმ პროგრესისა, რომლის მიღწევაც მონტენეგრომ შესძლო". მისი თქმით, შეთანხმების დამუშავებისას ძველ გამოცდილებას დაითვალისწინებენ და დოკუმენტში უფრო ცხადად ჩაიწერება ევროკავშირში შემავალ ქვეყანაში კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური ღირებულებების დაცვის გარანტიები.
მონტენეგროს მიულოცეს ევროკავშირის სხვა მაღალჩინოსნებმაც. ქვეყნის ხელისუფლება გამოთქვამს იმედს, რომ მონტენეგრო ევროკავშირში გაწევრიანდება არაუგვიანეს 2028 წლისა. ბლოკში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მონტენეგრომ 2010 წელს მიიღო.
ევროკავშირში ასევე განიხილეს შესაძლებლობა უკრაინას დაჩქარებული წესით გაეხსნას ბლოკში გაწევრიანების პერეპექტივა - რამაც უკმაყოფილება გამოიწვია "რიგში მდგომ", დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებში. რიგი ქვეყნების წარმომადგენლებმა მიანიშნეს, რომ უკრაინისთვის გამონაკლისის დაშვება ნაკლებად სავარაუდოა. უკრაინა ბლოკში გაწევრიანების კანდიდატია, მაგრამ ამის თაობაზე ჯერ არ დაწყებულა ოფიციალური მოლაპარაკებები. მათ დაწყებას უნგრეთი ბლოკავს.
