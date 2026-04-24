ორბანის წასვლის შემდეგ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამზადებს

პარასკევს, 24 აპრილს, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა, კვიპროსზე გამართულ კონსულტაციაზე განაცხადა, რომ ევროპის ქვეყნების ლიდერები მოწადინებული არიან, სასწრაფოდ მომზადდეს სანქციების 21-ე პაკეტი. მისი სიტყვებით, ეს მოსკოვისთვის იმის მკაფიო სიგნალი იქნება, რომ ევროკავშირი არ აპირებს უკრაინის მხარდაჭერის შეწყვეტას.
კალასის თქმით, ახლა უკვე შეიძლება დავუბრუნდეთ ისეთი ზომების შესახებ მსჯელობა, რომლებიც ადრე არ განიხილებოდა უნგრეთის პოზიციის გამო. შესაძლო ახალ სანქციებს შორისაა ზომები რუსი ოლიგარქების ახალი წრისა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინის წინააღმდეგ ომს.
გუშინ, 23 აპრილს, ევროკავშირმა მიიღო სანქციების მე-20 პაკეტი, რომელსაც ორ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ბლოკავდა ორბანი. ამ პაკეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია შეამციროს რუსეთის შემოსავლები ნავთობისა და გაზის ექსპორტიდან. ასევე სანქციები ითვალისწინებს საერთაშორისო საბანკო სისტემიდან რუსეთის საფინანსო ინსტიტუტების ახალი ჯგუფის გათიშვას და დამატებითი სავაჭრო შეზღუდვების შემოღებას.
უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ევროკავშირის ლიდერების პირველ შეხვედრაზე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა აგრესიულად ილაპარაკა უნგრეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის შესახებ. „წლების განმავლობაში დარბაზში არ იყვნენ რუსები, თუკი გესმით, რასაც ვგულისხმობ,“ თქვა მან პარასკევს ნიქოზიაში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას.
ევროკავშირში ორბანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მთავარ მოკავშირედ ითვლება. 12 აპრილის არჩევნებში მისმა პარტია „ფიდესმა“ გამანადგურებელი მარცხი განიცადა. გაიმარჯვა ოპოზიციის ლიდერის, პეტერ მადიარის პარტია „ტისამ“. სანამ უნგრეთის ახალი მთავრობა შეუდგება მუშაობას, ორბანი ინარჩუნებს უფლებამოსილებებს. თუმცა კვიპროსის სამიტში ის არ მონაწილეობს.
უნგრეთის პრორუსული პოზიცია არაერთხელ გამხდარა კონფლიქტების წყარო ევროკავშირის შიგნით. პირველ რიგში ეს ეხებოდა გადაწყვეტილებებს რუსეთის წინააღმდეგ ომში უკრაინისთვის დახმარების აღმოჩენის თაობაზე.
მარტში ახალი სკანდალი მოხდა. მედიაში გამოქვეყნდა გაჟონილი სატელეფონო საუბრები, რომლებშიც უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტერ სიიარტო, როგორც ჩანს, თავის რუს კოლეგას, სერგეი ლავროვს, აწვდიდა ინფორმაციას ევროკავშირის მაღალი დონის შეხვედრების შესახებ.
თავდაპირველად უარყოფის შემდეგ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ის ევროკავშირის შეხვედრების დაწყებამდე და შემდეგ ესაუბრება არა მხოლოდ რუს კოლეგებს, არამედ ასევე კოლეგებს ისრაელიდან, სერბეთიდან, თურქეთიდან და შეერთებული შტატებიდან.
როგორც Deutsche Welle იტყობინება, კვიპროსის სამიტის ყველა მონაწილეს არ გაუზიარებია დონალდ ტუსკის სიხარული ორბანის წასვლასთან დაკავშირებით. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ბარტ დე ვევერმა განაცხადა, რომ უნგრეთის მრავალწლიანი პრემიერ-მინისტრის არყოფნის გამო „ძალზე ბევრი ეიფორიაა“. მისი სიტყვებით, ორბანი „არ იყო მარტივი პარტნიორი, მაგრამ არასოდეს ყოფილა შეუძლებელი პარტნიორი“.
