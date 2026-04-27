10-ზე მეტი დაშავებული - ოდესაზე დრონებით მასირებული შეტევა იყო

ЭХО КАВКАЗА
რუსეთის ჯარებმა ოდესაზე დრონებით მასირებული შეტევა მიიტანეს 24 აპრილსაც
რუსეთის ჯარებმა ოდესაზე დრონებით მასირებული შეტევა მიიტანეს 24 აპრილსაც

რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ოდესაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, არიან დაშავებულები, დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები.

დრონებით შეტევა ღამის 12 საათის შემდეგ დაიწყო. მანამდე ოდესაში საჰაერო განგაში გამოცხადდა.

ოდესის საქალაქო-სამხედრო და საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციების ინფორმაციით, დაშავდა სულ მცირე 13 ადამიანი. ქალაქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია სახლები, სასტუმროს შენობა და საწყობები.

  • რუსეთის ჯარები ქალაქ ოდესას და ოდესის ოლქს პრაქტიკულად, ყოველდღე უტევენ. დარტყმების სამიზნეებს შორისაა საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგოობიექტები. მხოლოდ აპრილის დასაწყისიდან დაღუპულია ოცზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე.






