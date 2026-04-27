10-ზე მეტი დაშავებული - ოდესაზე დრონებით მასირებული შეტევა იყო

დრონებით შეტევა ღამის 12 საათის შემდეგ დაიწყო. მანამდე ოდესაში საჰაერო განგაში გამოცხადდა.
ოდესის საქალაქო-სამხედრო და საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციების ინფორმაციით, დაშავდა სულ მცირე 13 ადამიანი. ქალაქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია სახლები, სასტუმროს შენობა და საწყობები.
- რუსეთის ჯარები ქალაქ ოდესას და ოდესის ოლქს პრაქტიკულად, ყოველდღე უტევენ. დარტყმების სამიზნეებს შორისაა საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგოობიექტები. მხოლოდ აპრილის დასაწყისიდან დაღუპულია ოცზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე.
