მესამე დარტყმა ბოლო ორ კვირაში - ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ისევ ხანძარია

28 აპრილს გამთენისას კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ „უპილოტოების ნამსხვრევების ჩამოცვენამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გამოიწვია. დაშავებულები არ არიან”.
შტაბის თანახმად, ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 122 ადამიანი და 39 ერთეული ტექნიკა.
რუსეთის ხელისუფლების მიერ „უცხოეთის აგენტად" გამოცხადებული გამოცემა ASTRA წერს, რომ 28 აპრილს დრონებით შეტევა იყო ქარხნის რეზერვუარების პარკზე.
16 აპრილიდან მესამე დარტყმა
თითქმის ორი კვირის განმავლობაში ეს უკვე მესამე დარტყმაა ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და საზღვაო ტერმინალზე.
უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ობიექტს დრონებით შეუტიეს 16 და 20 აპრილსაც. 20 აპრილის შეტევის შედეგად გამოწვეული ხანძარი 24 აპრილს ჩააქრეს. ტუაფსეში სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემები შეიქმნა.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 27 აპრილს საღამოს გამოაქვეყნა „დაზუსტებული მონაცემები", რომელთა თანახმად, ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე 20 აპრილს განხორციელებული შეტევის შედეგად განადგურებულია 24 და დაზიანებულია 4 რეზერვუარი.
- ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ერთიანი საწარმოო კომპლექსია თავისი საზღვაო ტერმინალით.
- ქარხანა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ მართული კომპანია „როსნეფტის“ შემადგენლობაშია.
- ტუაფსეს ნავთობგადამამუავებელი ქარხნის პროდუქციის ძირითადი ნაწილი საექსპორტოა.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე ხშირად უტევენ ნავთობის საცავებს, ნავთობგადამამუშავებელ და სამხედრო დანიშნულების ქარხნებს და სხვა საწარმოებს, რომლებიც კიევის თანახმად, რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ.
- რუსეთი ამ შეტევებს „ტერორისტულს" უწოდებს, უკრაინა კი -„კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმებს რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში.
