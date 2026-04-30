20-მდე დაშავებული, ნგრევა, ხანძრები - ოდესაზე ისევ მასირებული შეტევა იყო

ოდესის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ტელეგრამ-არხზე 30 აპრილს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად დაშავდა 16 ადამიანი. ორი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა.
ლისაკის თანახმად, ოდესის პრიმორსკის რაიონში დაზიანებული და ნაწილობრივ დამწვარია ორი მრავალბინიანი სახლი. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დაზიანდა კერძო სახლები. ნაწილობრივ დანგრეულია საბავშვო ბაღის შენობა, დაზიანებულია სავაჭრო ცენტრი, სასტუმრო და ადმინისტრაციული შენობები. განადგურებულია ათეულობით ავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილი. ოდესის ხაჯიბეის რაიონში დაზიანებულია საწყობები.
- რუსეთის ჯარები ქალაქ ოდესას და ოდესის ოლქს პრაქტიკულად, ყოველდღე უტევენ. სამიზნეებს შორისაა საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგოობიექტები.
