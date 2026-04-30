შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსი სავარაუდოდ სუს-ში გადავიდა

რომან ქარცივაძე 2025 წლის ივნისიდან მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსად
რომან ქარცივაძე 2025 წლის ივნისიდან მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსად

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მოქმედი უფროსი, რომან ქარცივაძე, სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გადავადა სამუშაოდ.

ინფორმაცია, რომ ქარცივაძემ გდდ-ს ხელმძღვანელის პოსტი დატოვა და სუსში აგრძელებს მუშაობას, თავდაპირველად გაავრცელა ფეისბუკ-გვერდმა „ყველაფერი პოლიციის შესახებ“, რომელსაც წარსულში არაერთხელ წინსწრებით გაუვრცელებია საკადრო ცვლილებებზე ცნობები.

  • რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შსს-ს პრესცენტრს ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით;
  • ასევე, კითხვით, ვინ დაიკავებს ქარცივაძის თანამდებობას. პასუხების მიღებისთანავე ინფორმაცია განახლდება.
  • ასევე, ვცდილობთ სუსის პრესცენტრთან დაკავშირებას კითხვით, სუსში რა პოზიციაზე იმუშავებს რომან ქარცივაძე, - თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.

საკადრო ცვლილებები მთავრობაში

რომან ქარცივაძემ აშშ-ისა და ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ზვიად ხარაზიშვილი („ხარება“) შეცვალა 2025 წლის ივნისში, - რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც შს მინისტრი ვახტანგ გომელაური გელა (გეკა) გელაძემ შეცვალა.

თითქმის 11-თვიანი მინისტრობის შემდეგ, 2026 წლის 28 აპრილს გელაძე სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად დაინიშნა. მან ამ პოსტზე შეცვალა თავისი მეგობარი, მამუკა მდინარაძე, - რომელიც ვიცეპრემიერად და „სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად“ დაინიშნა.

გელაძის ნაცვლად კი შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა სულხან თამაზაშვილი, აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე.

