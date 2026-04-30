შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსი სავარაუდოდ სუს-ში გადავიდა

ინფორმაცია, რომ ქარცივაძემ გდდ-ს ხელმძღვანელის პოსტი დატოვა და სუსში აგრძელებს მუშაობას, თავდაპირველად გაავრცელა ფეისბუკ-გვერდმა „ყველაფერი პოლიციის შესახებ“, რომელსაც წარსულში არაერთხელ წინსწრებით გაუვრცელებია საკადრო ცვლილებებზე ცნობები.
- რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შსს-ს პრესცენტრს ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით;
- ასევე, კითხვით, ვინ დაიკავებს ქარცივაძის თანამდებობას. პასუხების მიღებისთანავე ინფორმაცია განახლდება.
- ასევე, ვცდილობთ სუსის პრესცენტრთან დაკავშირებას კითხვით, სუსში რა პოზიციაზე იმუშავებს რომან ქარცივაძე, - თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
საკადრო ცვლილებები მთავრობაში
რომან ქარცივაძემ აშშ-ისა და ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ზვიად ხარაზიშვილი („ხარება“) შეცვალა 2025 წლის ივნისში, - რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც შს მინისტრი ვახტანგ გომელაური გელა (გეკა) გელაძემ შეცვალა.
თითქმის 11-თვიანი მინისტრობის შემდეგ, 2026 წლის 28 აპრილს გელაძე სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად დაინიშნა. მან ამ პოსტზე შეცვალა თავისი მეგობარი, მამუკა მდინარაძე, - რომელიც ვიცეპრემიერად და „სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად“ დაინიშნა.
გელაძის ნაცვლად კი შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა სულხან თამაზაშვილი, აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე.
