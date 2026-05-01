ისრაელმა ირანისგან დასაცავად ანტისარაკეტო სისტემები გადასცა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს

ამ ცნობას წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს გამოცემა Financial Times-ი.
საქმე ეხება დრონების აღმოჩენის სისტემას, Spectro-ს და ლაზერულ მოწყობილობას "ფოლადის სხივი", რომელსაც შეუძლია მოკლე რადიუსის რაკეტების და დრონების განადგურება. გამოცემის თანახმად, ისრაელმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე გაავრცელა სისტემა "ფოლადის თაღიც" და ამ სისტემის მომსახურების მიზნით იქ "რამდენიმე ათეული" სამხედრო გაგზავნა.
სისტემა Spectro-ს შეუძლია უპილოტო საფრენი აპარატების, მათ შორის, "შაჰედის" ტიპის დრონების 20 კილომეტრის დისტანციაზე აღმოჩენა.
ამ ინფორმაციაზე ოფიციალური განცხადება არ გაუვრცელებიათ შეიარაღებული სისტემების, Elbit Systems-ისა და Rafael-ის ისრაელელ სპეციალისტებს და ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს. გამოცემის შეკითხვებს არც არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხელისუფლებამ უპასუხა.
წყაროების ცნობით, ისრაელი საამიროებს უზიარებდა სადაზვერვო მონაცემებსაც, ირანის დასავლეთში რაკეტების გაშვებისთვის მზადების შესახებ. კონფლიქტის მსვლელობისას თეირანმა არაბთა გაერთიანებული საამიროებისკენ გაუშვა 500-ზე მეტი ბალისტიკური რაკეტა და ორ ათასამდე დრონი, თუმცა მათი უმეტესობის გადატაცება მოხერხდა.
ისრაელსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის სამხედრო თანამშრომლობა შესაძლებელი გახდა 2020 წელს "აბრაამის შეთანხმების" გაფორმების შედეგად, აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის შუამავლობით. ანალიტიკოსების შეფასებით, აშშ-ისა და ისრაელის მიმდინარე კონფლიქტი ირანთან ამ პარტნიორობის პირველი სერიოზული გამოცდაა.
ექსპერტთა აზრით, ირანის მასშტაბური დარტყმების შედეგად შემცირდა ძვირადღირებული გადამტაცი რაკეტების მარაგი აშშ-ში, ისრაელსა და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებში, რამაც გაზარდა ინტერესი უფრო იაფი და მობილური საჰაერო თავდაცვის სისტემებისადმი - ლაზერული ტექნიკისა და დრონებთან ბრძოლის საშუალებების ჩათვლით.
