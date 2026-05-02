ხერსონში მიკროავტობუსზე დრონით განხორციელდა დარტყმა, არის მსხვერპლი

დაიღუპა ორი ადამიანი - ხერსონის ქალაქის საბჭოს ერთ-ერთი კომუნალური საწარმოს თანამშრომელი და ქალი, რომლის ვინაობასაც აზუსტებენ. დაშავდა შვიდი მგზავრი.
ღამით დრონებით შეტევას დაექვემდებარა ხარკოვიც - უპილოტო საფრენი აპარატი მოხვდა მაღალსართულიან სახლს ერთ-ერთ რაიონში. ქალაქის ადმინისტრაციის ცნობით, არიან დაშავებულები.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა სახელმწიფო სამსახური იუწყება, რომ დრონებით შეტევა იყო ხარკოვის ოლქის სოფელ ვასიშჩევოზეც, დაშავდა ექვსი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი.
ოდესის ოლქში თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საპორტო ინფრასტრუქტურა. დაშავებულები არ არიან.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, საერთო ჯამში ღამით უკრაინაზე 163 დრონით იყო იერიშები, მათგან 142-ის ნეიტრალიზება მოხერხდა.
