OPEC-ის ქვეყნები ნავთობის მოპოვების ზრდაზე შეთანხმდენ, არაბთა გაერთიანებული საამიროების გასვლის შემდეგ

OPEC-ის (ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია) წევრი შვიდი სახელმწიფო წინასწარ შეთანხმდა გაზარდონ ნავთობის მოპოვების სამიზნე მაჩვენებლები, ივნისში დღეში დაახლოებით 188 ათას ბარელამდე. ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი, წყაროებზე დაყრდნობით.
შვიდი სახელმწიფოს შეხვედრა 3 მაისს უნდა გაიმართოს. ეს ქვეყნებია საუდის არაბეთი, ერაყი, ქუვეითი, ალჟირი, ყაზახეთი, რუსეთი და ომანი. არაბთა გაერთიანებული საამიროების გასვლის შემდეგ ფორმატი OPEC+ აერთიანებს 21 ქვეყანას, ირანის ჩათვლით - თუმცა ბოლო ხანებში მხოლოდ ეს შვიდი ქვეყანა მონაწილეობს წარმოებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.
სააგენტოს წყაროთა ცნობით, ეს გადაწყვეტილება არის ანალოგიური მაისში ნავთობის მოპოვების დღეში 206 ათას ბარელამდე გაზრდისა, ოღონდ არაბთა გაერთიანებული საამიროების წილის გათვალისწინების გარეშე. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ორგანიზაცია 1 მაისს დატოვა.
წყაროები აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება დიდწილად სიმბოლური მნიშვნელობისაა. ეს უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის დიდი ნაწილი გაჩერებულია.
Reuters-სთან მოსაუბრე პირები ამბობენ, რომ OPEC-ი გეგმავს გააგრძელოს უწინ შეთანხმებული გეგმების ხორცშესხმა, არაბთა გაერთიანებული საამიროების გასვლის მიუხედავად. ამით ორგანიზაცია აჩვენებს, რომ სამუშაო რეჟიმი შენარჩუნებულია.
წინასწარი შეთანხმების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს სააგენტო Bloomberg-ის წყაროც.
მანამდე არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ოფიციალურად გამოაცხადა OPEC-იდან გასვლაზე, და ეს ახსნა თავისი ენერგეტიკული პოლიტიკის გადასინჯვით და ეროვნული ინტერესებით. 2024 წელს OPEC-ში მოპოვებაზე ამ ქვეყნის წილი იყო დაახლოებით 13,5%.
