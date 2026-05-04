ხარკოვის ოლქში მსხვერპლია რუსეთის სარაკეტო შეტევის შედეგად

სულ მცირე 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 18 დაიჭრა უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ მერეფაში რუსეთის სარაკეტო შეტევის შედეგად.
ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დაჭრილებიდან სამის მდგომარეობა მძიმეა. სარაკეტო შეტევა 4 მაისს დილით იყო.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დანგრეული და დაზიანებულია სულ მცირე 10 სახლი, 4 მაღაზია, კვების ობიექტი და ადმინისტრაციული შენობა.
რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის ჯარებმა დრონებით შეუტიეს ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგუევს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, პირდაპირი დარტყმა იყო სატვირთო ავტომანქანაზე, რომელსაც პურ-ფუნთუშეული გადააქვს. დაშავდნენ მძღოლი და ავტომობილში მყოფი კიდევ ერთი ადამიანი.
განახლება: 4 მაისს დღისით ხარკოვის ოლქის პროკურატურამ განაცხადა, რომ მერეფაში დაიღუპა 5 და დაშავდა 19 ადამიანი. პროკურატურის წინასწარი მონაცემებით, რუსეთის ჯარებმა ქალაქს დაარტყეს ბალისტიკური რაკეტით „ისკანდერი".
