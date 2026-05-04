მოსკოვში აფეთქება იყო, ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა

მოსკოვის მერის, სერგეი სობიანინის ტელეგრამ-არხზე 4 მაისს, ღამის ორი საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით, მოსფილმის ქუჩაზე დრონი შენობას მოხვდა, დაშავებულები არ არიან. რა შენობაა ეს, სობიანინს არ დაუკონკრეტებია.
რუსული ტელეგრამ-არხების ინფორმაციით, დაზიანებული შენობა მრავალსართულიანი სახლია. ASTRA წერს, რომ კრემლიდან ამ სახლამდე მანძილი დაახლოებით 6 კილომეტრია.
4 მაისს გამთენიისას მოსკოვის მერის, სობიანინის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ცნობა, რომლის თანახმად, საჰაერო თავდაცვამ მოიგერია დედაქალაქისკენ მიმართული კიდევ ორი დრონი.
უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის გამო დროებით დახურეს მოსკოვის დომოდედოვოს და ვნუკოვოს აეროპორტები.
ფორუმი