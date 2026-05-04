Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

მოსკოვში აფეთქება იყო, ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა

რუსეთის დედაქალაქზე დრონებით შეტევა სხვა დროსაც არაერთხელ ყოფილა. დაზიანებული სახლი მოსკოვში(ფოტო არქივიდან)
რუსეთის დედაქალაქზე დრონებით შეტევა სხვა დროსაც არაერთხელ ყოფილა. დაზიანებული სახლი მოსკოვში(ფოტო არქივიდან)

გასულ ღამით აფეთქება იყო რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დედაქალაქზე უკრაინული დრონებით შეტევა იყო.

მოსკოვის მერის, სერგეი სობიანინის ტელეგრამ-არხზე 4 მაისს, ღამის ორი საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით, მოსფილმის ქუჩაზე დრონი შენობას მოხვდა, დაშავებულები არ არიან. რა შენობაა ეს, სობიანინს არ დაუკონკრეტებია.

რუსული ტელეგრამ-არხების ინფორმაციით, დაზიანებული შენობა მრავალსართულიანი სახლია. ASTRA წერს, რომ კრემლიდან ამ სახლამდე მანძილი დაახლოებით 6 კილომეტრია.

4 მაისს გამთენიისას მოსკოვის მერის, სობიანინის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ცნობა, რომლის თანახმად, საჰაერო თავდაცვამ მოიგერია დედაქალაქისკენ მიმართული კიდევ ორი დრონი.

უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის გამო დროებით დახურეს მოსკოვის დომოდედოვოს და ვნუკოვოს აეროპორტები.







ფორუმი

XS
SM
MD
LG