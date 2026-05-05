რუსეთში შეტევა იყო სავარაუდოდ, სამხედრო დანიშნულების და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე

დრონებით შეტევის გარდა, „სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი” გამოაცხადეს არაერთ რეგიონში. მათ შორის, როგორც რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „ტასი” წერს საგანგებო სიტუაციების სამინისტროზე დაყრდნობით, ეს რეჟიმი მოქმედებდა სამარის ოლქში, თათრეთსა და ჩუვაშეთში.
აფეთქებები იყო ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ ჩებოქსარიში. რუსეთის ხელისუფლების მიერ „უცხოეთის აგენტად“ გამოცხადებული დამოუკიდებელი გამოცემა ASTRA თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩებოქსარიში სარაკეტო შეტევა იყო ქარხანა „პროგრესზე“, რომელიც სამხედრო დანიშნულების პროდუქციას აწარმოებს.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ქარხანას შეუტიეს 2025 წლის ივნისსა და ნოემბერში.
სარაკეტო დარტყმის შესახებ არაფერია ნათქვამი ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 5 მაისს დილით გამოქვეყნებულ ცნობაში, რომლის თანახმად, ქალაქ ჩებოქსარიზე უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა.
აფეთქებები იყო რუსეთის ლენინგრადის ოლქის კირიშის რაიონში. რეგიონის გუბერნატორ ალექსანდრ დროზდენკოს თანახმად, ღამის განმავლობაში 18 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს და ხანძარია კირიშის სამრეწველო ზონაში. რა იწვის, გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია.
ASTRA-ს ცნობით, შეტევა იყო ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა „კირიშინეფტეორგსინტეზზე“ (კინეფი), რომელიც რეგიონში ყველაზე დიდი, რუსეთის მასშტაბით კი ერთ-ერთი უმსხვილესია და ბენზინს, დიზელის საწვავს, ნავთს და მაზუთს აწარმოებს.
- უკრაინის თავდცვის ძალებმა კირიშის ქარხანას რამდენჯერმე დაარტყეს 2024-2025 წლებში და 2026 წლის მარტშიც.
რუსეთის რეგიონებზე 5 მაისს განხორციელებული შეტევის შესახებ უკრაინას ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 5 მაისს დილით განაცხადა, რომ 4 მაისის საღამოს რვიდან 5 მაისის დილის შვიდ საათამდე ბრიანსკის, ბელგოროდის, ვორონეჟის, კურსკის, კალუგის, სმოლენსკის, ორიოლის, ტვერის, ტულის, რიაზანის, ფსკოვის, ნოვგორდის, ლენინგრადის, როსტოვის და ვოლგოგრადის ოლქებში, მოსკოვის რეგიონში, კრასნოდარის მხარეში, თათრეთის რესპუბლიკაში, ყირიმში და აზოვის ზღვის თავზე „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს" 289 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი.
ჩამონათვალში არ არის ჩუვაშეთის რესპუბლიკა და არაფერია ნათქვამი სარაკეტო შეტევის შესახებაც.
