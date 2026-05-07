უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთს ისევ დრონებით დაარტყეს

უკრაინაში, დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში რუსული დრონებით შეტევის შედეგად ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები. ინფორმაცია ამ შედეგების შესახებ სოციალური ქსელებით გაავრცელა ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციამ.
სუმის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, 6 მაისს ღამით დრონებით შეტევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა.
უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით, 6 მაისის საღამოს შვიდი საათიდან რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 102 უპილოტო საფრენი აპარატით. 7 მაისის დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო 92 რუსული დრონის მოგერიება და რვით პირდაპირი დარტყმა ექვს ადგილზე.
გასულ ღამით დრონებით შეტევის საფრთხის რეჟიმი იყო გამოცხადებული რუსეთის 20-ზე მეტ რეგიონში.
7 მაისს გამთენიისას ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ ბოგომაზმა სოციალური ქსლებით გაავრცელა ცნობა, რომ ქალაქ ბრიანსკში დაშავდა 13 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი და ორ მრავალსართულიან კორპუსში დაზიანებულია 20-ზე მეტი ბინა.
ტვერის ოლქის გუბერნატორ ვიტალი კოროლიოვის თანახმად, დრონებით შეტევის შედეგად ქალაქ რჟევში დაზიანებულია 5-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, საიდანაც 350 ადამიანია ევაკუირებული.
რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „ტასის“ მიერ გავრცელებული ცნობებით, დრონებით შეტევის საფრთხის გარდა, რამდენიმე საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის რეჟიმიც იყო გამოცხადებული ზოგიერთ რეგიონში, მათ შორის თათრეთის და ჩუვაშეთის რესპუბლიკებში და სამარის, სარატოვის და პენზის ოლქებში.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 6 მაისის საღამოს ცხრიდან 7 მაისის დილის შვიდ საათამდე „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს“ 347 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. ჩამონათვალში იყო რუსეთის 20 რეგიონი, მათ შორის მოსკოვი და ანექსირებული ყირიმი და შავი, აზოვის და კასპიის ზღვების აკვატორიები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, უკრაინისგან განსხვავებით, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რაოდენობას.
6 მაისს უკრაინამ მის მიერ გამოცხადებული „სიჩუმის რეჟიმის" დარღვევაში დაადანაშაულა რუსეთი, რომელიც თავის მხრივ, დროებითი ზავის გამოცხადებას 8-9 მაისს აპირებს „დიდ სამამულო ომში გამარჯვების" 81-ე წლისთავისა და მოსკოვის წითელ მოედანზე დაგეგმილი აღლუმისთვის.
რუსეთი კიევის ცენტრზე დარტყმით იმუქრება, თუ უკრაინა 9 მაისის აღლუმის ჩაშლას შეეცდება.
პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 6 მაისს, დღის ბოლოს განაცხადა, რომ უკრაინა სარკისებრ იმოქმედებს იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი ვითარება იქნება ღამით და სამართლიან პასუხებს განსაზღვრავს.
