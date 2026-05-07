7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს პაატა ბურჭულაძესა და სხვა პოლიტიკოსებს „4 ოქტომბრის საქმეზე“

„4 ოქტომბრის საქმის“ ამ ჯგუფში ბრალდებულები იყვნენ:
- პაატა ბურჭულაძე, საოპერო მომღერალი და პოლიტიკოსი - მიუსაჯეს 7 წლის პატიმრობა;
- ირაკლი შაიშმელაშვილი, - შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი - 2 წლით პატიმრობა; მას პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯეს - იმყოფება აშშ-ში;
- პოლიტიკოსები: მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე - 7-7 წლით პატიმრობა;
- თადარიგის პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე - 7 წლით პატიმრობა;
- მოქალაქეები, თორნიკე მჭედლიშვილი, ნიკა გვენცაძე, ირაკლი ჩხვირკია და გური ჟვანია, - 5-5 წლით პატიმრობა.
პაატა ბურჭულაძის ვაჟმა, შუქრი ბურჭულაძემ განაჩენის გამოცხადების შემდეგ განაცხადა:
„[სააპელაციო სასამართლოში გადაწყვეტილების] გასაჩივრებას აზრი არ აქვს. ვაპირებთ გასაჩივრებას უბრალოდ იმისთვის, რომ ფორმალურად იყოს დაფიქსირებული“.
ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა, ნიკა გვარამიამ (პარტია „ახალი“) ფეისბუკზე დაწერა, რომ „4 ოქტომბრის [საქმეზე] ყველა დაკავებული არის პოლიტპატიმარი და უკლებლივ ყველა უნდა გათავისუფლდეს“.
ვის რას ედავებოდნენ
მურთაზ ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით ჰქონდათ წარდგენილი.
ეს გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად.
- მათ ბრალი ასევე წარდგენილი ჰქონდათ სსსკ-ის 225-ე მუხლის პირველი ნაწილით, - რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას გულისხმობს.
- ასევე, სსსკ-ის 317-ე მუხლით, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ირაკლი შაიშმელაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 3-წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ლაშა ბერიძეს ბრალდება იყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის “ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობდა, - ჯგუფურად.
ასევე, სსსკ-ის 225-ე მუხლის პირველი ნაწილი, - ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა.
ირაკლი ჩხვირკიას, ნიკა გვენცაძეს, თორნიკე მჭედლიშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის “ა“ ქვეპუნქტით წარედგინა, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად.
ასევე ბრალი წარდგენილი აქვთ სსსკ-ის 225-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას გულისხმობს. ეს ქმედება სასჯელის ზომად 6-დან 9- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გური ჟვანიას ბრალდება სსსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს.
პაატა მანჯგალაძეს ბრალდება სსსკ-ის 225-ე მუხლის პირველი ნაწილით ჰონდა წარდგენილი, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას გულისხმობს. ეს ქმედება სასჯელის სახედ და ზომად 6-დან 9- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
„დასტურდება ჩემი უდანაშაულობა“ - მანჯგალაძის სიტყვა
პაატა მანჯგალაძემ, რომელიც ოპოზიციური „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ერთ-ერთი ლიდერი იყო და რომელიც სასამართლო განხილვების განმავლობაში ცდილობდა მოსამართლე თავის უდანაშაულობაში დაერწმუნებიდა, დღევანდელ სხდომაზე თქვა.
„დასასჯელი ვარ იმიტომ, რომ ჩემს ხალხთან ერთად ვიყავი და ვცდილობდი მათთვის განსაცდელი როგორმე ამერიდებინა? თუმცა ვერ შევძელი - საჭიროა თქვენ, ბატონო მოსამართლევ, თქვენს თავში იპოვოთ ძალა, გამოავლინოთ ნების სიმტკიცე, საქმეზე სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოთ და არ დამსაჯოთ აქციაზე ჩემს ხალხთან ყოფნისა და სამშობლოს სიყვარულის გამო", თქვა პაატა მანჯგალაძემ.
მანჯგალაძის სიტყვებით, მისი უდანაშაულობა "საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ეჭვმიუტანლად დასტურდება" რაზეც მიუთითებდა სახალხო დამცველიც „სასამართლოს მეგობრის“ აქტში.
„პაატა მანჯგალაძეს ბრალი წარედგინა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისთვის. თუმცა ბუნდოვანია, რა კონკრეტული ქმედება განახორციელა ბრალდებულმა“, - წერდა ომბუდსმენი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაში. ის იმედოვნებს, რომ მოსაზრებაში მოყვანილი სამართლებრივი არგუმენტაცია დაეხმარება სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებისას.
"ბატონო ირაკლი ხუსკივაძე, აქვე გიდასტურებთ კეთილ სურვილებს და გულწრფელად არ მსურს ოდესმე პილატეს როლში გიხილოთ, იმ როლში, როცა ყველამ იცის, რომ ადამიანი უდანაშაულოა, მაგრამ მაინც უნდა დასაჯონ, მაინც უნდა მიალურსმნონ სიმართლისთვის, სიკეთისთვის და სიყვარულისთვის. დიდება უფალს! დიდება საქართველოს!“,- თქვა მანჯგალაძემ.
„ყველანი აგებთ პასუხს“ - ბურჭულაძე
პაატა ბურჭულაძემ, რომელიც 4 ოქტომბრის აქციის „საორგანიზაციო კომიტეტის“ ერთ-ერთი წევრი იყო მოსამართლეს მიმართა და თქვა:
"ბატონო მოსამართლე, ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორმა „დიდად პატივცემულმა“ პროკურორმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის სახით ხელმოსაწერად მოგართვათ ჩემი ნეკროლოგი. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ მე საფრთხე ვარ მათი კარგად აწყობილი ცხოვრებისთვის და იციან, რომ თქვენც ასე ფიქრობთ.
იცოდეთ და დაიმახსოვრეთ, მე რა მომივა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველო არასდროს არ დანებდება და თქვენ ყველანი აუცილებლად აგებთ პასუხს ხალხის წინაშე. ხალხი ბრძენია და პატრიოტი. ის სახელმწიფო მოღალატეების ბრბო, რომელიც დღეს მოაჯდა ხელისუფლებას, როგორც საშინელი სიზმარი მალე გაქრება და გამოიდარებს მთელს საქართველოში!“, - თქვა ბურჭულაძემ.
თავის სიტყვაში, მან მოსამართლეს ისიც უთხრა, რომ პატომრობაში ყოფნის შვიდი თვის განმავლობაში სრულიად მომწყვიტილი იყო ოჯახს, "ერთხელაც არ მისაუბრია ჩემს მეუღლესთან, შვილებთან და შვილიშვილებთან; მეგობრებზე უკვე არაფერს ვამბობ".
„4 ოქტომბრის საქმეზე“ პირველი ათეულის შემდეგ, განაჩენის მოლოდინშია კიდევ 50-ზე მეტი დემონსტრანტი.
