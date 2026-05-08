ბრიტანეთმაც დაუშვა პრეპარატი, რომლის საქართველოში შემოტანას ითხოვენ დიუშენის მქონე ბავშვების მშობლები

ეს ის ერთ-ერთი პრეპარატია, რომლის საქართველოში შემოტანასაც ითხოვენ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები და ბოლო პერიოდში ამ მოთხოვნით აქციებს უწყვეტად მართავენ.
ეს დამხმარე პრეპარატი 2024 წელს დაამტკიცა აშშ-ის მარეგულირებელმა FDA-მ და ასევე 2025 წლის ივნისიდან სპეციალური პირობებითაა ხელმისაწვდომი ევროპის ქვეყნებშიც.
რა ხდება
პარასკევს, 2026 წლის 8 მაისს დიდი ბრიტანეთის „ჯანმრთელობისა და მზრუნველობის ეროვნულმა ინსტიტუტმა“ (NICE) შემდეგი სიახლის შესახებ ამცნო საზოგადოებას:
- გაფორმდა შეთანხმება დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემასა (NHS-სა) და პრეპარატის მწარმოებელ კომპანიას;
- შეთანხმების შედეგად, პრეპარატი „ჯივინოსტატი“ ხელმისაწვდომი გახდება ინგლისში 530-მდე პაციენტისათვის, ვისაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია აქვს.
NICE-ი არის ბრიტანეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში რეკომენდაციებს გასცემს, ასევე აფასებს მედიკამენტებსა და მკურნალობის ტექნოლოგიებს.
ეს უწყება არის იგი არის ჯანმრთელობისა და სოციალური ზრუნვის დეპარტამენტის ნაწილი და მჭიდროდ მუშაობს NHS-სთან.
„დაავადების პროგრესირება გადავადდება“
NICE-ის თანახმად, „საბოლოო ინსტრუქციის პროექტში“ ნათქვამია, რომ "ჯივინოსტატით" შეიძლება უმკურნალონ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე 6 წლის და უფროსი ასაკის პირებს, რომლებსაც მკურნალობის დაწყებისას შეუძლიათ სიარული ან დგომა, - დახმარებით ან მის გარეშე.
უწყება მიუთითებს, რომ პრეპარატის ასევე ცნობილია, როგორც „დუვიზატი“ (Duvyzat).
მისი მწარმოებელი კომპანია არის ITF Pharma.
NICE-ს თანახმად, „ჯივინოსტატი“ დაუყოვნებლივ დაფინანსდება „ინოვაციური მედიკამენტების ფონდიდან“ და ის უწყების მიერ რეკომენდებული მესამე სამკურნალო საშუალება გახდება ამ დაავადებისათვის.
„მნიშვნელოვანია, რომ ის DMD-ით დაავადებულ ადამიანებს დაავადების პროგრესირების გადადების შესაძლებლობას აძლევს, DMD-ის ტიპის მიუხედავად“, - წერს ჯანმრთელობისა და მზრუნველობის ეროვნული ინსტიტუტი.
ბრიტანეთში დიუშენის მქონე პაციენტების გაერთიანება და საქველმოქმედო ფონდი, Duchenne UK, წერს, რომ ეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული თემისათვის „გამარჯვებაა“.
Duchenne UK ასევე განმარტავს, რომ NICE-ის მიერ მიღებული ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, NHS-ს შეუძლია გააგრძელოს ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც პრეპარატს „ყველა შესაბამისი პაციენტისთვის რუტინულად ხელმისაწვდომს გახდის.“
„ჩვენ მოვუწოდებთ, რომ ეს მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად და თანმიმდევრულად, რათა შესაბამისმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა მკურნალობაზე წვდომა შემდგომი შეფერხების გარეშე შეძლონ“, - აცხადებს ორგანიზაცია.
მშობლების მოთხოვნა საქართველოში
მის საქართველოში შემოტანას დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვენ.
როგორც რადიო თავისუფლება იუწყებოდა, პრეპარატი, რომელიც ყოველდღიურად, აბის ან სიროფის სახით ისმევა, ამცირებს კუნთის ანთებას, ფიბროზს (დაზიანებულ ქსოვილს), ხელს უწყობს კუნთის რეგენერაციას, ანელებს კუნთის განადგურებას.
- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მძიმე გენეტიკური კუნთოვანი დაავადებაა ბავშვებში.
- ამ დაავადების პირველი ნიშნები 2-5 წლის ასაკში ჩნდება. ბავშვები გვიან იწყებენ სიარულს, უჭირთ სირბილი, ხშირად ეცემიან, უჭირთ კიბეზე ასვლა, სწრაფად იღლებიან თამაშისას.
- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 20 წლამდეა. თუმცა თანამედროვე მკურნალობის, ახალი მედიკამენტებისა და რეაბილიტაციის წყალობით, სიცოცხლის 10-20 წლით გახანგრძლივება შეიძლება.
18 დღეა, დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები მედიკამენტების შემოტანის მოთხოვნით მთავრობის კანცელარიასთან ღამეებს ათენებენ. მათ სამართალდამცავები არ აძლევენ უფლებას, კანცელარიის წინ მდებარე სკვერში შეიტანონ რბილი ბალიშები, ე.წ. პუფები, არ მისცეს არც კარვების გაშლის უფლება. ღამეების გათენება მათ წვიმიან ამინდში, ღია ცის ქვეშ, ხის სკამებზე უწევთ.
Givinostat-ის გარდა, პრეპარატები/თერაპები, რასაც მშობლები ითხოვენ, არის Vamorolone, Exon-skipping-ი და Elevidys-ი.
ისინი აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტოსა (FDA) და ევროპის წამლის სააგენტოს (EMA) მიერ უკვე არის ავტორიზებული.
მშობლების თითქმის ორწლიანი მოთხოვნისა და ახლა უკვე უწყვეტი აქციების პარალელურად, ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტებისათვის, მათ შორის, სრულწლოვანი პაციენტებისთვის, სერვისების გაფართოებაზე მუშაობა დაიწყო.
ჯანდაცვის სამინისტრო მშობლების პასუხად აცხადებს, რომ არსებობს არაერთი კითხვა მოთხოვნილი მედიკამენტების „უსაფრთხოებასა“ და „ეფექტიანობაზე“, არ დასრულებულა საბოლოო კვლევები და რომ არ არსებობს მედიკამენტი, რომელსაც „დიუშენის განკურნებაზე პრეტენზია“ აქვს.
