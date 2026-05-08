აშშ-ის პრეზიდენტი რუსეთსა და უკრაინას შორის სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ იტყობინება

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება მიღწეულია.
ამის შესახებ მან სოციალურ მედია პლატფორმა TruthSocial-ზე დაწერა.
ტრამპის თქმით, ცეცხლი შეწყდება 9, 10 და 11 მაისს. შეთანხმებით, საომარი მოქმედებების შეწყვეტასთან ერთად, მოხდება ასევე, 1000 ტყვეს გაცვლა 1000-ტყვეზე.
ტრამპმა დაწერა, რომ მან მიმართა ზავის თხოვნით მხარეებს და რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები დათანხმდნენ.
„ვიმედოვნებ, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი, სისხლიანი და მძიმე ომის დასასრულის დასაწყისია“, - წერს ტრამპი და აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და წარმატებას უახლოვდება.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა კიევის თანხმობა ცეცხლის შეწყვეტაზე. „წითელი მოედანი ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე უკრაინელი პატიმრების სიცოცხლე, რომლებიც შეიძლება სახლში დაბრუნდნენ“, - წერს ზელენსკიმ. მან აღნიშნა, რომ 8 მაისს, აშშ-ის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების ფარგლებში, მიღწეული იქნა შეთანხმება პატიმართა გაცვლისა და სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა ტრამპს და დაწერა, რომ აშშ-სგან რუსეთის მიერ შეთანხმებების შესრულებას მოელოდა.
ფორმალურად, გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ცალმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, 8 მაისის შუაღამის შემდეგ ამოქმედდა. უკრაინა ამ ცეცხლის შეწყვეტას არ შეუერთდა, ისევე როგორც რუსეთმა არ დაიცვა უკრაინის მიერ 6 მაისს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. 8 მაისის ღამეს, როგორც რუსეთმა, ასევე უკრაინამ, ორივე მხარის ცნობით, დრონებით დაბომბეს დონის როსტოვი, პერმი და გროზნო. კიევმა განაცხადა, რომ რუსეთის არმიის ჯარები ფრონტზე თავდასხმის ოპერაციებს აგრძელებდნენ.
8 მაისის შუადღისას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის მოქმედება 9 მაისს რუსეთისაზე იქნებოდა დამოკიდებული. ზელენსკიმ რუსეთს გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დამყარებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ მოსკოვში აღლუმის ჩასატარებლად ცეცხლის შეწყვეტა მიუღებელია. მან ადრე თქვა, რომ კრემლი 9 მაისს უკრაინის მიერ მოსკოვზე თავდასხმის შიშს გამოთქვამს.
გამარჯვების დღეს ცეცხლის შეწყვეტის თემა გამარჯვების დღეს გასულ კვირას, პუტინსა და ტრამპს შორის სატელეფონო საუბრისას წამოიჭრა.
რას გულისხმობდა აშშ-ის პრეზიდენტი მოლაპარაკებების გაგრძელებით, ჯერ კიდევ გაურკვეველია.
დღეს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ თქვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შუამავლობის ძალისხმევა შეწყვიტოს, თუ პროგრესს ვერ დაინახავს.
