მერცი: ევროპას სურს ძლიერი ნატო, იზიარებს აშშ-ის მიზანს ირანში ომის დასრულებაზე

გერმანიის კანცლერმა, ფრიდრიხ მერცმა 9 მაისს განაცხადა, რომ ევროპას სურს იმუშაოს ნატოს ალიანსის ეფექტიანობის შესანარჩუნებლად, მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა აშშ-სთან, რომელიც ირანის ომმა გამოააშკარავა. ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი.
აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასა და მის ევროპელ, ნატოელ პარტნიორებს შორის დაძაბულობამ ნატოს მომავლის თაობაზე გააჩინა კითხვები. დაძაბულობა უკვე არსებობდა აშშ-ის მხრიდან ევროპის კრიტიკის ფონზე, მათ შორის თავდაცვის ხარჯების და იმიგრაციის საკითხების გამო - თუმცა ვითარება უფრო დაამძიმა გერმანიის და ევროპის სხვა ქვეყნების უარმა მხარი დაეჭირათ ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისა და ისრაელის მიერ თებერვლის ბოლოს დაწყებული ომისთვის.
"ჩვენ ნამდვილად გვსურს ეს ალიანსი ცოცხალი შევინარჩუნოთ მომავლისთვის" - თქვა მერცმა სტოკჰოლმში, შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან, ულფ კრისტერსონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მერცის თქმით, ალიანსის ევროპული საყრდენი შვედეთმა და ფინეთმა გააძლიერეს. "ვიცით, რომ არის აზრთა გარკვეული სხვადასხვაობა. ვიცით, რომ ვხედავთ გამოწვევებს - ყველა ჩვენგანი - მაგრამ ჩვენი საბოლოო მიზანია ამ კონფლიქტის დასრულება და გარანტიის ქონა, რომ ირანი ვერ შეძლებს ატომური იარაღის შექმნას" - თქვა გერმანიის კანცლერმა.
"ეს მიზანი საერთოა ამერიკასა და ევროპას შორის" - დასძინა მერცმა.
მას მერე, რაც გასულ თვეში მერცმა თქვა, რომ ირანი აშშ-ს "ამცირებს", ტრამპმა გასცა გერმანიიდან 5000 ამერიკელი სამხედროს გაყვანის ბრძანება და გააუქმა გრძელი რადიუსის, Tomahawk-ის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმა.
მერცის თქმით, მთავარი არა ჯარისკაცების რაოდენობა, არამედ "მიზნის ერთობლიობაა" - და ნატოში ძლიერი ევროპული კომპონენტის არსებობა აშშ-ის ინტერესში შედის. გერმანიის კანცლერმა ილაპარაკა ამერიკის არმიის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზეც.
ევროპის ქვეყნები, გერმანიის ჩათვლით, მილიარდობით ევროს ახარჯავენ არმიის გაძლიერებას, რუსეთიდან მომდინარე მუქარის ფონზე - რომელიც, როგორც მერცმა შაბათს, მანამდე განაცხადა, ევროპისთვის რეალისტური საფრთხეა.
იმ მომენტში, როცა რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში ესწრებოდა მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის მიერ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების აღსანიშნავ აღლუმს, მერცმა იმედგაცრუება გამოხატა ცნობებზე, რომ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა, რობერტ ფიცომ აღლუმზე მისვლა გადაწყვიტა. მერცმა თქვა, რომ ფიცოს დაელაპარაკებოდა "ამ დღეზე მოსკოვში". თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ფიცო მოსკოვში ჩავიდა, საკუთრივ აღლუმზე გამოჩენისგან მან თავი შეიკავა.
ფორუმი