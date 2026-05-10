“მიეცით წამალი ბავშვებს! არცერთი წუთი არ გვაქვს დასაკარგი!” - თბილისში დიუშენით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერი მსვლელობა გაიმართა

აქციის მონაწილე მშობლების განცხადებით, მსვლელობა ყოველ კვირადღეს, ერთსა და იმავე დროს და ადგილას გაიმართება იქამდე, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
“ჩვენი მოთხოვნა უცვლელია: წამალი ბავშვებს! მოვითხოვთ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მკურნალობის დაფინანსებას და იმ თანამედროვე პრეპარატების საქართველოში შემოტანას, რომლებსაც დაავადების პროგრესის შეფერხება და სიცოცხლის გახანგრძლივება შეუძლიათ”, - აცხადებენ აქციის მონაწილეები.
“ჩვენ ვართ ყველაზე მაგარი, ყველას მოვერევით”, - ამბობდნენ წითელი ბუშტების ფრიალით საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილე დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვები და მათი მეგობრები, რომლებსაც ხელში უჭირავთ ტრანსპარანტები წარწერით “მიეცით წამალი ჩემს მეგობრებს!”
“ორი წელი იძახდა მინისტრი, მე ყველაფერ გავაკეთებ და მივხედავ ამ ბავშვებსო", - ამბობს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე თეონა თედელური, - "ორი წელი დააკარგვინა ბავშვებს. ახლა ოცი დღეა, ქუჩაში ვართ და კიდევ რაღაცებს ლაპარაკობს. რაც მეტს ილაპარაკებს, მით უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს. საქმე ლაპარაკის ნაცვლად! დაანებოს თავი ყველანაირ გამოსვლებს და მოგვიტანოს წამალი. ამ ბავშვებს არცერთი წუთი არ აქვთ დასაკარგი. ორი წელი დაგვაკარგვინა და კიდევ 20 დღე დაუმატა. ვერ გავიგე, რა უნდა ამ კაცს, ჩვენი შვილების სიკვდილი?!”
დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები მედიკამენტების მოთხოვნით 20 აპრილის შემდეგ უწყვეტ აქციას მართავენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან, მათი თქმით, ქუჩაში გამოსვლას წინ უძღოდა წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში უშედეგო შეხვედრები ჯანდაცვის სამინისტროში.
ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე კი დიუშენის მედიკამენტებზე ამბობს, რომ საკითხს სჭირდება ზედმიწევნით ზუსტი და მხოლოდ პროფესიულ საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები.
„ყველა რეალურად ანგარიშგასაწევი ექსპერტი ამ სფეროში, ვისაც მართლა შეიძლება დავეყრდნოთ, საუბრობს იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში მტკიცებულებების მოძიება მიმდინარეობს, მოწმდება სხვადასხვა წყარო და კეთდება შესაბამისი დასკვნები. ისინი კი, ვინც დღეს ფაქტებს აყალბებს და ხელისუფლებას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ამ მედიკამენტს კონკრეტულად დღეს, ამ დრომდე, ბრიტანეთზე ადრე არ ყიდულობს, აბსოლუტურად მოკლებულნი არიან რეალურ მსჯელობას. ეს არის პოლიტიკურად ან კომერციულად მიკერძოებული, სრულიად არაჯანსაღი დამოკიდებულება საკითხის მიმართ,“ - განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ ტელეკომპანია "იმედის" 9 მაისის ეთერში.
მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი სპეციალისტებისგან მედიკამენტებთან დაკავშირებით ინფორმაციას აგროვებენ.
„შვედეთი, რომელსაც უზარმაზარი კვლევითი შესაძლებლობები აქვს, აცხადებს, რომ აკვირდება - რამდენად უკეთეს შედეგს იძლევა ვამოროლონი იმ კორტიკოსტეროიდთან შედარებით, რომელსაც თავადაც იყენებს. იგივე პრეპარატი გამოიყენება საქართველოშიც. ისინი არ ჩქარობენ და ფიქრობენ, ღირს თუ არა დეფლაზაკორტის ვამოროლონით ჩანაცვლება. ანალოგიური მიდგომაა ჯივინოსტატთან დაკავშირებითაც. საფრანგეთმა კი ამ პრეპარატზე უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან საუბარია მძიმე გვერდით მოვლენებზე. ამიტომ, ამ ყველაფერს სჭირდება ზედმიწევნით ზუსტი, აკურატული და მხოლოდ პროფესიულ საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები“, - განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ, რომლის თქმითაც, "არავინ თანხის დასაზოგად არ არის განწყობილი".
