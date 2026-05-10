საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კრემლი სომხეთს ადანაშაულებს, რომ ზელენსკის პლატფორმა დაუთმო

რუსეთმა სომხეთი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის „ანტირუსული განცხადებებისთვის პლატფორმის“ დათმობაში დაადანაშაულა, რაც ტრადიციულ მოკავშირეებს, მოსკოვსა და ერევანს შორის ურთიერთობების გაციების კიდევ ერთი ნიშანია.
გასულ კვირას ერევანში ვიზიტის დროს ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი შიშობს, რომ 9 მაისს, „შეიძლება დრონებმა გადაიფრინონ წითელ მოედნის თავზე“ მოსკოვში, ყოველწლიური აღლუმის დროს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების აღსანიშნავად იმართება.
აღლუმი, როგორც დაგეგმილი იყო, შემცირებული ფორმატით ჩატარდა, სამხედრო ტექნიკის დემონსტრაციის გარეშე - როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე - უკრაინული დრონების თავდასხმების საფრთხის გამო.
მოსკოვმა ხუთშაბათს უკვე დაიბარა სომხეთის ელჩი, რათა პროტესტი გამოეხატა ერევანში ზელენსკის მიერ, როგორც მოსკოვმა უწოდა, „რუსეთის წინააღმდეგ ტერორისტულ მუქარასთან“ დაკავშირებით.
რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა:
„ეს არანორმალურია, ეს არ შეესაბამება ერევანთან ჩვენი ურთიერთობების სულისკვეთებას.“
„ჩვენთვის მთავარია, რომ სომხეთმა ანტირუსული პოზიცია არ დაიკავოს“, - თქვა პესკოვმა და დასძინა, რომ რუსეთი ამ საკითხთან დაკავშირებით ერევნისგან განმარტებას ელოდება.
რუსეთმა ხუთშაბათს ასევე შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ სომხეთს, მისი თქმით, ევროკავშირი „ანტირუსულ ორბიტაში“ ითრევს მას შემდეგ, რაც მან 4 მაისს ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის შეხვედრას უმასპინძლა.
ღონისძიებას, რომელსაც ევროკავშირისა და სომხეთის სამიტი მოჰყვა, 40-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი დაესწრო, მათ შორის ზელენსკიც.
ურთიერთობები რუსეთსა და სომხეთს შორის, სადაც სხვადასხვა რუსული სამხედრო ბაზაა განთავსებული, სულ უფრო და
უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა 2023 წლის სექტემბერში ომით დაიბრუნა დე იურე თავისი რეგიონი, მთიანი ყარაბაღი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ რუსი სამშვიდობო ძალები იყვნენ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიჩნევს, რომ სომხეთის ხელისუფლებამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირში გაწევრიანებისა და რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების საკითხზე.
