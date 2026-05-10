ლატვიის თავდაცვის მინისტრი დრონების გამო ინციდენტის შემდეგ გადადგა

ლატვიის პრემიერმინისტრმა ევიკა სილინამ 10 მაისს სპრუდსის გადადგომა მოითხოვა.
„თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუდსმა დაკარგა ჩემი და საზოგადოების ნდობა“, - დაწერა მან, ლატვიური მედიის ცნობით, სპრუდსის პრესკონფერენციამდე 12 წუთით ადრე, სანამ ის გადადგომის შესახებ გამოაცხადებდა.
მინისტრმა, რომელიც წარმოადგენს უმცროს კოალიციურ პარტნიორს - პარტია „პროგრესულებს“, ადრე აიღო პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ დრონები ვერ ჩამოაგდეს და განაცხადა, რომ პატივს სცემდა გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ, თუ მას მიიღებდნენ. თუმცა მოსალოდნელი იყო, რომ საკითხი ორშაბათს პრემიერმინისტრთან შეხვედრაზე განიხილებოდა. სილინა ორშაბათს არ დაელოდა. მან თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა შესთავაზა პოლკოვნიკ რაივის მელნისს, თავის შტატგარეშე მრჩეველს სამხედრო თანამშრომლობის საკითხებში და თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი წარმომადგენელს უკრაინაში, იტყობინება Delfi.
ლატვიის სამხედროებმა ადრე განაცხადეს, რომ საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონები უსაფრთხოების მოსაზრებით არ ჩამოაგდეს. სპრუდსმა განაცხადა, რომ „დრონები უნდა ჩამოაგდონ“ და აღნიშნა, რომ პასუხისმგებლობა იმის გამო, რომ ეს არ მოხდა, ეკისრება სხვათა შორის, მასაც.
სულ ლატვიაში რუსეთიდან სამიდან ხუთამდე დრონი შეფრინდა. დადასტურდა, რომ ეს იყო უკრაინული დრონები, რომლებიც გაგზავნილი იყო რუსეთში სამიზნეებზე თავდასხმისთვის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიჰამ დაწერა, რომ გამოძიებამ „დაადასტურა, რომ ეს იყო რუსეთის ელექტრონული საბრძოლო სისტემის მუშაობის შედეგი, რომელმაც განზრახ სხვაგან მიმართა უკრაინული დრონები”.
როგორც სიბიჰამ დაწერა, მან დაარწმუნა ლატვიური მხარე ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან და ფინეთთან თანამშრომლობის მზადყოფნაში, რათა თავიდან აიცილონ მსგავსი ინციდენტები. კერძოდ, მან შესთავაზა უკრაინელი სპეციალისტების გაგზავნა ამ ქვეყნებში.
ადრე ესტონეთის ხელისუფლებამ, რომელმაც ასევე განიცადა რამდენიმე მსგავსი ინციდენტი, აღნიშნა, რომ უკრაინას შეეძლო მეტი გაეკეთებინა მათ თავიდან ასაცილებლად და აღნიშნა, რომ რუსეთი ზემოქმედებს საზღვრისპირა არეალებში ფრენის დროს დრონების მოძრაობაზე და მათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებისკენ წარმართავს.
ამავდროულად, რიგა და ტალინი ხაზს უსვამენ რუსეთის პასუხისმგებლობას, რადგან ეს არის ქვეყანა, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას ახორციელებს და უკრაინა საპასუხოდ ურტყამს.
