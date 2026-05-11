შიო III- პატრიარქად არჩევა მიულოცეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა

ოპოზიციური პოლიტიკკური პარტიების ნაწილმა შიო III-ს საქარველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევა მიულოცეს.
ძლიერი საქართველო - ლელოს" განხადებაში ნათქმია, რომ მათ სჯერათ "ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირსეულად გააგრძელებს ამ ისტორიულ მისიას და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის, საზოგადოებრივი თანხმობის, სულიერი სიმშვიდის მიღწევისა და ქვეყნის სტაბილური განვითარების საქმეში".
"ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ ძლიერი და თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ეფუძნება დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემას, რელიგიური თავისუფლების დაცვასა და სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას, სადაც თითოეული ინსტიტუცია საკუთარი პასუხისმგებლობით ემსახურება ქვეყნისა და საზოგადოების კეთილდღეობას.
ღმერთის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ახლად არჩეულ კათოლიკოს-პატრიარქსა და სრულიად საქართველოს მშვიდობა, ერთობა და ღირსეული მომავალი ჰქონოდეს“, - ნათქვამია პარტიის განცახდებაში.
სართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, შიო III-ს "წარმატებას უსურსვებენ ერის სულიერი გაძლიერების უმნიშვნელოვანესი მისიის შესრულებაში" პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ წარმომადგენლები.
"გვჯერა, რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საყრდენი“, - ნათქვამია პარტიის განცხადებში,
შიო მესამეს პატრიარქად არჩევა მიულოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს, 11 მაისს, საქართველოს 142-ე პატრიარქად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) აირჩიეს.
გაფართოებული საეკლესიო კრების განმარტებით, ახალარჩეულ პატრიარქს შიო III ეწოდა.
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ, 12 მაისს, გაიმართება სვეტიცხოველში.
