700-ზე მეტი დრონი და რაკეტა - უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევის მთავარი სამიზნე კიევი იყო

რუსეთმა 700-ზე მეტი დრონი და რაკეტა გამოიყენა უკრაინაზე მასირებული შეტევისთვის, რომლის მთავარი სამიზნე დედაქალაქი კიევი იყო. ამის შესახებ 14 მაისს დილით განაცხადა უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ.
კიევში მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში. დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები.
უკრაინის დედაქალაქში დაახლოებით რვა საათს გაგრძელდა საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები თავშესაფრებში უნდა იყვნენ.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, დილის 10 საათისთვის დადასტურებულია ორი ადამიანის სიკვდილი. ორივე დარნიცის რაიონში, სადაც მრავალბინიანი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, რუსული რაკეტებით და დრონებით შეტევის შედეგად დაშავდა სულ მცირე 40 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი.
კიევის პროკურატურის ცნობით, დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია 11 მრავალბინიანი სახლი, ბიზნეს-ცენტრი, სუპერმარკეტი, ორი ავტოსალონი, ორი ბენზინგასამართი სადგური და ტექნიკური მომსახურების ცენტრი.
მასირებული შეტევა იყო კიევის ოლქზეც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, დაშავდა 7 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. კიევის ოლქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებული და დამწვარია კერძო და მრავალბინიანი სახლები.
უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით, რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 675 უპილოტო საფრენი აპარატით და 56 რაკეტით, მათ შორის სამი აერობალისტიკური „კინჟალით“. 14 მაისის დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო 41 რაკეტის და 652 დრონის მოგერიება და 15 რაკეტით და 23 დრონით პირდაპირი დარტყმა 24 ადგილზე.
