ტროტუარზე პროტესტის საქმეზე ბუკა პეტრიაშვილს 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„არცერთ შემთხვევაში მე თავს სამართალდამრღვევად არ მივიჩნევ, ამ სრულიად უგუნური, არალეგიტიმური კანონის გათვალისწინებითაც კი. სისტემას აქვს სურვილი, რომ დასაჯოს ადამიანი, ვისაც აქვს პროტესტის გამოხატვის სურვილი. არ მინდა ამის თქმა, რომ „გავიღვიძეთ ჩელიაბინსკში“, ბევრი მაქვს მეც გაკეთებული, რომ ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ პოლიტიკურ დევნად აღვიქვამ გადაწყვეტილებას ჩემი სამართალდამრღვევად ცნობის შესახებ“, - თქვა ბუკა პეტრიაშვილმა, წერს „ნეტგაზეთი“.
პეტრიაშვილის უფლებას იცავდა, ადვოკატი ირაკლი აბესაძე. მისი თქმით, ახალი კანონი, მისი რეპრესიულობის, „არაკონსტიტუციურობის გათვალისწინებითაც კი“, პეტრიშვილს არ დაურღვევია.
ბუკა პეტრიაშვილს მხარდაჭერას უცხადებს ოპოზიციონერი ლიდერი, „კოალიცია ცვლილებისთვის“ თანათავმჯდომარე ნიკა გვარამია:
„ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრი ციხეში გაუშვეს ტროტუარზე დგომისთვის. ამაზე სისულელე არ დამიწერია ჯერ. უბრალოდ, მართლა ეგრე მოხდა“.
ხელისუფლებაში მყოფმა „ქართულმა ოცნებამ“ 2024 წლიდან არაერთი კანონი მიიღო, რომლებმაც მნიშვნელოვნად გააუარესეს დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო გარემო.
შეზღუდვები შეეხო გამოხატვის თავისუფლებასაც. მათ შორის, შეიცვალა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი. აქციის გამართვამდე აუცილებელი გახდა შსს-ს ინფორმირება, გზის გადაკეტვისთვის ან ტროტუარზე პროტესტისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობა დაწესდა. იმავე წესის დარღვევისთვის კი შსს-ს შეუძლია სისხლის სამართლის საქმე აღძრას.
გამკაცრებული კანონით ათობით ადამიანს შეუფარდეს ადმინისტრაციული პატიმრობა.
