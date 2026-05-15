"ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა" - ბოჭორიშვილი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტზე გამოსვლისას

დღეს, 15 მაისს, კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის მხარდაჭერაზე, რუსეთის აგრესიასა და მისი შეფასებით, ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა.
მისი სიტყვებით, ევროპისთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ ომი, არამედ ორმაგი სტანდარტები, დემოკრატიული პრინციპების შერჩევითი გამოყენება და სიმართლის რელატივიზაცია.
"გამოსვლის დასაწყისში, მსურს მტკიცე სოლიდარობა გამოვხატო უკრაინელი ხალხის მიმართ, რუსეთის განგრძობადი აგრესიით გამოწვეული ტანჯვისა და მსხვერპლის ფონზე. დღეს ევროპის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას. თუმცა ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. არანაკლებ საშიშია სიმართლის რელატივიზაცია, ორმაგი სტანდარტები, პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის ღირებულებების გადაფასება და დემოკრატიის სახელით თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება", - თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა.
ამ კონტექსტში მან ისაუბრა ღონისძიების გაშუქების მსურველი ქართული პროსახელისუფლებო ტელეკომპანიებისთვის აკრედიტაციის გაცემაზე უარის შესახებ და თქვა, რომ საქართველოს მიმართ კრიტიკა ხშირად პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება და არ ეფუძნება ფაქტებს.
"დღეს ჩვენი შეხვედრის გაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა. კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია - მაგრამ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლა დგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება", - თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა.
მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია არ მისცა ტვ "იმედს" „რუსთავი 2-სა" და „პოსტივის". სამივე არხი ქართული პროსახელისუფლებო ტელევიზიაა.
მისი სიტყვებით, "თვალთმაქცობაა „დემოკრატიის უკუსვლაზე“ წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ".
„ქართველი ხალხის მხარდაჭერის“ მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება; კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის კრიტიკა რუსეთთან წინააღმდეგობის ხარისხის გამო და „პრორუსულის“ იარლიყის მარტივად მიწებება - ეს უკვე არა პოლიტიკური შეფასება, არამედ რეალობის გამარტივება და საკუთარი პასუხისმგებლობისგან გაქცევაა", - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
ის სიტყვით გამოსვლაში შეეხო ასევე რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის თემას, ამასთან მიმართებით საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებსა და რუსეთის მხრიდან ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს.
"პრინციპების დაცვას და პატივისცემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის - ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიების 20% კვლავ რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და რომლის ასიათასობით მოქალაქეს საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლება დღემდე წართმეული აქვს.
ოკუპაცია, ეფექტიანი კონტროლი და რუსეთის პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე დადასტურებულია საერთაშორისო სასამართლოების მიერ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით.
მიუხედავად ამისა, რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელყოფას და დგამს ნაბიჯებს საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ. ამის დასტურია 2026 წლის 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი ე.წ. მოკავშირეობისა და ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება.
დღეს, როდესაც უკრაინაში კვლავ გრძელდება ომი, კიდევ უფრო ნათლად ვხედავთ, რომ ვერცერთი ქვეყანა ვერ იქნება რეალურად დაცული, თუ საერთაშორისო სამართალი შერჩევითად იმოქმედებს, თუ ოკუპაცია დროთა განმავლობაში „ახალ ნორმად“ გადაიქცევა და თუ ძალა სამართალზე მაღლა დადგება", - აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა.
თავისი სიტყვის დასასრულს, მან განაცხადა, რომ საქართველო კვლავაც ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლისმომცველი მოგვარების პოლიტიკის და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად.
"ჩვენ კარგად ვიცით ომის ფასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობაა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე", - განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა.
რა ხდება მოლდოვაში
14-15 მაისს კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომა იმართება.
სხდომაში მონაწილეობენ წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლები.
როგორც ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, მინისტრთა კომიტეტი პასუხისმგებელია პრიორიტეტების განსაზღვრაზე, გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების მიღებაზე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობასა და ორგანიზაციის სტანდარტებისა და ვალდებულებების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფაზე თავის წევრ სახელმწიფოებში.
შეხვედრაზე აფასებენ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს, ასევე მსჯელობენ ევროპის კონტინენტის ახალი გამოწვევების გადაჭრის გზებზე.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლის გარდა, მინისტერიალის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილს ასევე დაგეგმილი აქვს ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან.
როგორც მანამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანდრიი სიბიჰას მიერ გაკეთებული კომენტარიდან გახდა ცნობილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს იგი სწორედ კიშინიოვში შეხვდება.
სიბიჰას და ბოჭორიშვილის შეხვედრა და სატელეფონო საუბარი
სიბიჰამ და ბოჭორიშვილმა 6 მაისს, ერევანში შეხვედრიდან ორ დღეში, სატელეფონო საუბარი გამართეს.
საქართველოს საგარეო უწყების პრესცენტრის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სატელეფონო საუბარი უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა.
ერევანში შეხვედრების შემდეგ
კიევისა და თბილისის ურთიერთობაში კომუნიკაციის ასეთი ინტენსივობა უმაღლეს დიპლომატიურ დონეზე სიახლეა, ბოლო წლებში არსებული უთანხმოებების გათვალისწინებით.
უკრაინასა და საქართველოს ამჟამად არ ჰყავთ ელჩები თბილისსა და კიევში - დიპლომატიური ურთიერთობები მათ შორის დროებითი რწმუნებულების დონეზეა.
4 მაისს ერევანში ერთმანეთს შეხვდნენ „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი.
