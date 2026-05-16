ისრაელმა დაადასტურა ჰამასის სამხედრო ფრთის მეთაურის, ალ-ჰადადის მკვლელობა

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა (IDF) დაადასტურეს აშშ-ისა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულად აღიარებული დაჯგუფების, ჰამასის, სამხედრო ფრთის მეთაურის, იზ ად-დინ ალ-ჰადადის მკვლელობა ღაზის სექტორში.
ალ-ჰადადი იყო 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. იმ თავდასხმის დროს ათასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 250-ზე მეტი მძევლად წაიყვანეს ღაზაში.
ისრაელის უსაფრთხოების ძალების ცნობით, ალ-ჰადადი პარასკევს ქალაქ ღაზის რაიონში მოკლეს „წერტილოვანი დარტყმით“.
IDF-მა განაცხადა, რომ 2025 წლის მაისში მუჰამედ სინვარის მკვლელობის შემდეგ ალ-ჰადადი ხელმძღვანელობდა ჰამასის სამხედრო ფრთას და პასუხისმგებელი იყო დაჯგუფების საბრძოლო შესაძლებლობების აღდგენასა და ისრაელის წინააღმდეგ ახალი თავდასხმების მომზადებაზე.
ისრაელის სამხედროები აცხადებენ, რომ ალ-ჰადადი მონაწილეობდა ისრაელელი მძევლების დაკავებაში და მათი უსაფრთხოების სისტემას ხელმძღვანელობდა. IDF-ის ცნობით, ასევე ის „გარშემო მძევლებს იკრებდა“ ცოცხალი ფარის სახით.
გარდა ამისა, ცნობილი გახდა, რომ ღაზის ერთ-ერთმა პალესტინელმა მცხოვრებმა თავისი ადვოკატების მეშვეობით მიმართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ICC) და მოითხოვა ჰამასის მიერ ღაზის სექტორის მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება.
40-გვერდიანი მიმართვა შეიცავს თხოვნას ჰამასის 14 ლიდერის, მათ შორის ხალედ მეშალის, ხალილ ალ-ჰაიას, მუსა აბუ მარზუკის და იზ ად-დინ ალ-ჰადადის დაპატიმრების ორდერების გაცემის თაობაზე.
მიმართვის ავტორები ჰამასს ადანაშაულებენ მშვიდობიანი მოსახლეობის ცოცხალ ფარად გამოყენებაში, მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმებში, წამებაში, სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯასა და ბავშვების სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენებაში. ისინი აცხადებენ, რომ დაჯგუფების ქმედებები ღაზაში ფართომასშტაბიანი მსხვერპლისა და ნგრევის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია.
ამასობაში, Reuters-მა და The Times of Israel-მა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ აშშ შეისწავლის შესაძლებლობას, სთხოვოს ისრაელს, რომ ღაზის სექტორის ომისშემდგომი რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად პალესტინის ავტონომიას გადასცეს ნაწილი საგადასახადო შემოსავლებისა, რომლებსაც ის აკავებს. შესაძლოა, საქმე ეხებოდეს 5 მილიარდ დოლარს. წყაროების ცნობით, არსებობს წინადადება, თანხების ნაწილი გადაეცეს აშშ-ის პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილ „მშვიდობის საბჭოს“ - გარდამავალ სტრუქტურას, რომელიც ღაზის რეკონსტრუქციის კოორდინაციას ისახავს მიზნად დონალდ ტრამპის ხელმძღვანელობით.
