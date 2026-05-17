ჰორმუზის სრუტის გარშემო კრიზისის გამო, გემთმფლობელებმა სატვირთო ავტომობილებზე გადავიდნენ

სრუტის ნაწილობრივმა ჩაკეტვამ საზღვაო ტვირთების ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. შანხაი-სპარსეთის ყურე-წითელი ზღვის მარშრუტით სტანდარტული კონტეინერის გადაზიდვის ღირებულება 15 მაისისთვის ადრე 980 დოლარიდან 4 131 დოლარამდე გაიზარდა, რაც COVID-19-ის პანდემიის დონეს აღემატება.
FT-ის ცნობით, მსხვილმა გადამზიდავებმა საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ერაყის პორტების გავლით ახალი სახმელეთო გზები გახსნეს. ამ ტვირთებისთვის ერაყიდან, იორდანიიდან და თურქეთიდან დიდი რაოდენობით სატვირთო მანქანებია გამოგზავნილი. თუმცა, სატვირთო მანქანებს ჰორმუზის სრუტეში კონტეინერების მიმოსვლის მხოლოდ ნაწილობრივი ჩანაცვლება შეუძლიათ.
ირანის მიერ საზღვაო-სატრანსპორტო გზის გადაკეტვა მოჰყვა თეირანის წინააღმდეგ აშშ-ის და ისრაელის მიერ ომის გაჩაღებას.
კრიზისის ფონზე, ირანმა ჰორმუზის სრუტესა და სპარსეთის ყურეში ტრანზიტით გამავალი გემებისთვის სადაზღვევო პლატფორმა Hormuz Safe აამოქმედა. ეს სამსახური სადაზღვევო პოლისებს სთავაზობს ფირმებს.
აშშ-მ და ისრაელმა ირანზე დარტყმები 28 თებერვალს დაიწყეს, ქვეყნის ბირთვული და სარაკეტო შესაძლებლობების განადგურების მიზნით. ამ იერიშების დროს მოკლეს ირანის არაერთი მმართველი, მათ შორის უზენაესი რელიგიური მმართველი, აიათოლა ალი ხამენეი.
ირანმა აშშ-ის მოკავშირე - სპარსეთის ყურის ქვეყნების, ასევე ისრაელის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელა და გადაკეტა ჰორმუზის სრუტე, მსოფლიო სანავთობო ბაზრის მნიშვნელოვანი წყარო, რომლის ნაწილი მისი და ომანის ტერიტორიულ წყლებს წარმოადგენს. ამან გამოიწვია ნავთობისა და გაზის ფასების ზრდა.
ამჟამად ორ ქვეყანას შორის ძალაშია ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება.
